PROFESIONALES DE LAS ARTES ESCÉNICAS SE ENFRENTAN A LAS BARRERAS DE ACCESIBILIDAD EN SALAS DE ESPECTÁCULOS

- En el marco de la V edición del Festival ‘Una mirada diferente’ del Centro Dramático Nacional. Mañana se celebra la I Jornada Aresac dirigida a profesionales de las artes escénicas con el objetivo de concienciar acerca de las barreras que encuentran las personas con discapacidad a la hora de acudir a la representación de un espectáculo.Con el título ‘¿Puede la accesibilidad ser creativa?’, miembros del Laboratorio Rivas Cherif del CDN (Centro Dramático Nacional) entrarán en contacto con este tipo de situaciones y recibirán nociones de accesibilidad a través de charlas y actividades organizadas por el CESyA (Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción), el Real Patronato sobre Discapacidad ¬organismo que a su vez integra este centro- ,la Universidad Carlos III de Madrid, Plena Inclusión y 33% Cultura Sin Límites.La jornada, que se enmarca dentro de las actividades de mediación y formación de la V edición del Festival Una Mirada Diferente, dará comienzo a las 16.00 horas en el Teatro Valle-Inclán de Madrid y establecerá un debate abierto entre los asistentes, profesionales de la accesibilidad, usuarios y creadores sobre la diversidad del público interesado por las artes escénicas.Con el apoyo del Centro Dramático Nacional, unidad de producción teatral creada por el Inaem (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se analizará por qué dichas adaptaciones provenientes de la tecnología no siempre son la solución definitiva ni para las personas con discapacidad ni para el creador teatral. Esta premisa se sostendrá entendiendo que los servicios de accesibilidad no sólo tienen una dimensión técnica sino que también existe la dimensión creativa que puede verse afectada tanto en sus prestaciones estéticas como en las comunicativas de montaje. Tras la clausura, se invitará a los asistentes de la jornada al ensayo general de la obra ‘El amor no dura para Siempre (Romeos y Julietas)’. También ha contado con la colaboración de Aptent, Aristia, Colectivo Altavoz y ONCE.