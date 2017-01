Francesc Garrido: “No sé si la amnesia de Juan Elías ('Sé quién eres') es real o se la ha inventado”

Etiquetas

Francesc Garrido interpreta a Juan Elías, un prestigioso abogado y profesor de universidad. Pero él no lo recuerda. Está casado con una reputada jueza (Blanca Portillo) y es padre de dos hijos. Pero no los recuerda. Su sobrina y alumna desapareció a la vez que él y en el coche de Elías encuentran el móvil y restos de sangre de la joven. Él no recuerda nada o por lo menos eso es lo que dice.

Así empezó este lunes, la última apuesta para la ficción de Telecinco, 'Sé quién eres'. Francesc Garrido, Blanca Portillo, Aída Folch y Nancho Novo son algunos de los nombres que encabezan el reparto de esta serie creada por Pau Freixas. Hablamos con Francesc Garrido quien nos devela todos los entresijos de la serie y de su personaje.

¿Cómo ha sido grabar 'Sé quién eres'?

En esta serie el cámara tiene un porcentaje altísimo de mérito. Hemos tenido al mejor steadycam que tenemos en este país. Lo conocí haciendo 'El tiempo entre costuras' y trabajar con él es como hacerlo con un actor más. Él te busca es como un personaje dramático más. Le da a la serie un gran realismo en el que parece que todo flota, eso es brillante.

Es un placer trabajar así porque te plantan la cámara y tu juegas con ella según sea el plano. Había algo construido y yo solo me he tenido que amoldar. Cuando alguien te dice donde te tienes que referenciar todo es más fácil.

¿Cómo ha sido trabajar con Pau Freixas?

Pau ha escrito unos guiones endemoniados en el sentido de como gira la obra. Das por hecho una cosa y de repente gira. Todo está muy bien elaborado toda la trama. Además, toda la trama está muy apoyada en la interpretación.

¿Esta serie nos va a tener muy enganchados?

Es una ficción en la que te pones en la piel del tipo. Por ejemplo, en el primer capitulo la escena en casa cuando Elias ve a su hijo y le da la mano... me parece atroz.

¿Qué tiene que ver la serie con las cosas que pasan en la actualidad?

La prensa hace mucha sangre de las cosas. Se abonan demasiado de la truculencia de los casos y no de la información. Está bien que se cuente información pero no los detalles más truculentos ya que no me interesan, de eso se tiene que encargar la justicia. Es como darle a la sociedad un combustible desagradable.

¿Qué te parece tu personaje?

Todo lo que le pasa a mi personaje me gusta, lo bueno y lo malo. Mi personaje es muy complejo y lo que se hasta ahora que es todo menos 10 páginas del final creo que es bastante coherente. La familia le acusa, la prensa, la dualidad de las dos caras, lo que era antes y lo que es ahora...

El amnésico desarrolla una personalidad que parece que ante son tenía y el dice que no se fía de nadie. Se encuentra en una cruzada interior que está intentado esclarecer y solo recuerda a Eva Durán. Acabe como acabe se que me gustará.

¿Cómo crees que terminará? ¿Tiene o no amnesia?

Me inclino por el lado brillante de mi personaje. Yo no haría un juicio de valores entre lo bueno y lo malo, sino entre lo brillante e inteligente y lo zafio y estúpido.

¿Cómo es trabajar sin saber en realidad como es tu personaje?

Llevo toda la vida sabiendo como son los personajes, cómo van y dónde acaban. Al principio de la serie me reuní con Pau y quedamos que no sabría hasta el final como era mi personaje. De todas maneras esto no es nuevo, ya lo hacía William Shakespeare. Él daba a cada personaje su guion sin que supieran lo que hacían los demás. En 'Casa Blanca' también se hizo.

Hemos trabajado sin saber como acaba y hemos sabido darle esa ambigüedad. Esto es lo bueno de este trabajo y lo que se ha desvelado hasta ahora está cuadrado, las piezas no encajan de forma casual.