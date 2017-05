Àlex Márquez: "Ha sido un día importante para crecer"

Etiquetas

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) afirmó que no quiso tomar "riesgos innecesarios" en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Francia, pero que luego, gracias al gran trabajo de su equipo, pudo mejorar en la segunda para cerrar "un día importante para crecer".

"Esta mañana ha sido un poco difícil porque las condiciones del circuito no estaban completamente secas. No tenía confianza total y no quería apretar mucho y tomar riesgos innecesarios", comentó Márquez en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera dio "las gracias" a su equipo porque por la tarde "con el circuito totalmente mojado" hicieron un trabajo "súper profesional". "En mi primera salida no me encontrada nada cómodo y hemos decidido ajustar la moto. Las sensaciones han vuelto inmediatamente y he vuelto a sentirme tan fuerte como en Jerez", celebró.

"Hoy ha sido un día importante para crecer y aprovechar el buen momento tras la victoria de Jerez y creo que lo hemos hecho bien. El tiempo ha sido muy cambiante como siempre en Le Mans, pero me siento preparado para ir deprisa y ser competitivo, haga el tiempo que haga en lo que queda de fin de semana", sentenció el catalán.

Por su parte, su compañero de equipo Franco Morbidelli, que fue el segundo más veloz del día, señaló que pudo encontrar "un ritmo decente inmediatamente" en la primera sesión por estar prácticamente en seco, pero que en la segunda no comenzó "de la mejor manera" y no se sintió "muy fuerte para poder tirar cerca del límite".

"Hemos hecho una modificación en la moto y de inmediato me ha gustado, pero tengo que admitir que no me siento tan fuerte en la lluvia como la temporada pasada. Tenemos que encontrar mejores sensaciones y más velocidad, pero estoy convencido de que podemos mejorar", afirmó.