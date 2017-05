Lorenzo: "Este podio va dedicado a esas personas que han hablado más de la cuenta"

Etiquetas

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) ha reconocido que no esperaba su tercer puesto en el Gran Premio de España y que esperaba ser "quinto o sexto" en un circuito difícil para Ducati, y ha dedicado su podio a las personas que han criticado su comienzo de campeonato y han hablado "más de la cuenta".

"En este mundo no hay que hablar de los demás. Un piloto puede hacer el 20, el 15, el 16, costarle mucho y, de un día para otro, está ahí delante. Todos los que han criticado a ese piloto o han dicho que era imposible que un piloto fino fuese rápido con la Ducati, al final se comen sus palabras. No se puede hablar en este deporte, hay que tener respeto por todos los pilotos. Este podio va dedicado a esas personas que han hablado más de la cuenta", declaró a Movistar MotoGP tras la prueba. "Estamos muy contentos, hemos tragado mucho, y al final esa fe y ese trabajo incansable han dado sus frutos", añadió.

Además, el balear reconoció que no esperaba el resultado este domingo, aunque las Ducati han rendido mejor que el año pasado debido al cambio a neumáticos blandos. "Las Ducatis oficiales hemos estado mejor de lo que se esperaba, el año pasado sufrieron mucho. Este circuito siempre ha sido talismán para mí. Un poco los neumáticos y un poco que yo aquí siempre he ido rápido he podido compensar un poco la dificultad que siempre tiene este circuito para la Ducati, ya que no tiene ninguna recta larga donde podamos exprimir nuestro motor", subrayó.

"No me esperaba terminar en tercera posición, esperaba luchar por la quinta o sexta, pero sabía que no estaban tan lejos en ritmo, aparte de las Hondas oficiales. He ido siguiendo mi ritmo mientras los demás han empeorado y al final sólo he tenido que pasar a Zarco e intentar pilotar bien para coger una pequeña ventaja", continuó.

Por otra parte, valoró la facilidad con la que sobrepasó a las Yamaha del italiano Valentino Rossi (Yamaha), que mostró problemas en el 'warm up', y del español Maverick Viñales. "No me ha costado mucho pasar a Valentino en una frenada, y a Maverick también, que ha sufrido más de lo habitual a pesar del gran 'warm up' que hizo. Ha sido más fácil de lo que esperaba. A Zarco sí que me ha costado mucho alcanzarle, pero al final ha bajado más en cuanto a rendimiento de neumáticos que yo", expresó.

Por último, Lorenzo aseguró que poco a poco va aclimatándose a Ducati. "La adaptación a la moto va muy bien, cada vez me encuentro más a gusto y piloto más parecido a como pilotaba la Yamaha, a pesar de nuestros puntos débiles. Los ingenieros saben lo que tienen que hacer y poco a poco irán trayendo piezas nuevas que harán mejor la moto. Con un poco de mí y un poco de la moto iremos cada vez mejor. También en circuitos más favorables, con más rectas y más curvas a más alta velocidad", finalizó.