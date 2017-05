Márquez: "En Le Mans es importante estar preparado para cualquier tipo de meteorología"

Etiquetas

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) afirmó tras conseguir el segundo mejor tiempo en los entrenamientos libres de este viernes que "es positivo haber empezado bien" porque "en Le Mans es importante estar preparado para cualquier tipo de meteorología", ya que la jornada estuvo marcada por la lluvia intermitente, mientras que Dani Pedrosa fue decimocuarto.

"Es positivo haber empezado bien, porque en Le Mans es importante estar preparado para cualquier tipo de meteorología. Esta mañana teníamos condiciones mixtas, con la pista secándose hacia el final, cuando hemos podido salir con neumáticos lisos", expresó Márquez tras la primera jornada de entrenamientos libres de cara al Gran Premio de Francia de este fin de semana.

"Las sensaciones han sido buenas, pero lo más importante ha sido ser capaces de rodar rápido en el segundo entrenamiento libre con la pista completamente mojada. Hemos trabajado un poco en la puesta a punto para lluvia y, en la segunda salida he empezado a sentirme realmente bien con la moto", añadió el de Cervera, que terminó a más de un segundo del primero, el australiano Jack Miller (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS).

"Veremos qué tiempo hace mañana; parece que estará seco y espero que así sea, porque todo indica que en la carrera tendremos estas condiciones y será importante configurar bien la moto. El nuevo asfalto es increíble, al menos por que lo se ha podido ver en mojado. El agarre es muy bueno y aunque no es fácil calentar los neumáticos, cuando lo consigues puedes ir muy rápido", concluyó.

Por su parte, Dani Pedrosa confesó que el día fue "un poco difícil". "Por la mañana las condiciones han sido bastante cambiantes, empezando sobre mojado y acabando con el asfalto casi seco. He montado el neumático liso un poco demasiado tarde y no he podido mejorar mi tiempo. Esta tarde, por alguna razón no hemos sido capaces de alcanzar la temperatura correcta en el neumático trasero, así que no tenía agarre. Hemos intentado solucionarlo, pero no hemos podido. Me gustaría entender por qué ha pasado esto, pero en cualquier caso nos vamos a concentrar en mañana.

El catalán, que fue decimocuarto, confía en que el tiempo mejore de cara al resto de sesiones para poder rodar con neumáticos lisos. "Parece que el tiempo será más favorable y por lo tanto, también lo serán las condiciones de la pista para el resto del fin de semana, así que trabajaremos para mejorar nuestras sensaciones y prepararnos bien para la carrera", concluyó.