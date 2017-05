Rabat: "Es un buen resultado porque los cronometrados fueron un desastre"

Etiquetas

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que su undécimo puesto en el Gran Premio de Francia es "un buen resultado" para él debido al "desastre" de la calificación, y ha afirmado que este fin de semana ha aprendido a "mantener la calma" en carrera.

"Este es un buen resultado para mí, el mejor que he logrado en los que llevamos de temporada. Pero todavía sabe mejor porque ayer los cronometrados fueron un desastre y todo lo que he sufrido para adaptarme a la moto en condiciones climatológicas tan cambiantes. Lo que he aprendido hoy es que es mejor mantener la calma en carrera para poder estar en posición de ver las cosas más claras", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Al final de la carrera he podido terminar por delante de las Aprilia y las KTM, y he entrado cerca de Andrea Iannone. Ahora estoy deseando empezar el test de esta semana en Barcelona y después llegar a Mugello para la próxima carrera", continuó.

Por su parte, su compañero de equipo, el australiano Jack Miller, que terminó octavo, reconoció su fortuna durante la cita. "He tenido un poco de suerte con los problemas de otros pilotos, pero la carreras hay que terminarlas para lograr el mejor resultado posible, y eso es lo que hemos hecho hoy", manifestó.

"Teniendo en cuenta mi condición física pienso que he hecho una buena carrera, a pesar de que he sufrido para levantar la moto en la salida de las curvas. Estoy contento de volver a estar entre los diez primeros tanto en carrera como en los puntos, pero la temporada no ha hecho más que empezar y todavía tenemos trabajo por hacer. Hasta caerme en el FP4 estaba haciendo un buen fin de semana, así que ahora volveré a casa para descansar y prepararme para volver más fuerte a Mugello", concluyó.