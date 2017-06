Las costas andaluzas registran un nuevo fin de semana con más de 200 inmigrantes rescatados en el mar

Etiquetas

Las costas andaluzas han vivido otro fin de semana intenso en cuanto a la llegada de inmigrantes. Al menos 236 personas de origen subsahariano han llegado a bordo de embarcaciones desde el pasado sábado, que fue la jornada de mayor actividad para Salvamento Marítimo al rescatar a 173 ocupantes de cuatro pateras localizadas en aguas del mar de Alborán.

Igualmente, efectivos de Salvamento Marítimo rescataron el domingo a 52 inmigrantes, tres de ellos mujeres que podrían estar embarazadas, en una embarcación que fue avistada a 56 millas al sureste de Algeciras (Cádiz). Los ocupantes de la embarcación fueron trasladados al puerto de Algeciras.

El último rescate realizado por Salvamento Marítimo fue el de 11 ocupantes de origen subsahariano, nueve hombres y dos mujeres, que viajaban en una embarcación intentando alcanzar la costa española a 14 millas al sureste de Tarifa (Cádiz).

Según han informado a Europa Press fuentes de Salvamento Marítimo, a las 6,36 horas se recibió una llamada de una ONG en el centro de coordinación de Tarifa alertando de que una patera había salido de Cabo Espartel, en Marruecos. Una vez movilizado los efectivos de Salvamento, la embarcación fue localizada a las 8,10 horas por la 'Salvamar Arcturus' a 14 millas al sureste de Tarifa.

Pese a haberse intensificado la llegada de pateras a las costas andaluzas, expertos consideran que este incremento en el flujo de llegadas está más relacionado con el buen tiempo que con un cambio en las rutas migratorias ante el endurecimiento de las condiciones en Libia y el cierre de Los Balcanes y Grecia.

El Real Instituto Elcano ve "previsible" un aumento de la llegada de pateras con inmigrantes a las costas andaluzas durante los próximos meses por la mejoría de las condiciones metereológicas, pero considera precipitado atribuirlo a otros factores. Así lo ha explicado a Europa Press Carmen González Enríquez, investigadora principal de migraciones del Real Instituto Elcano.

En los primeros cinco meses del año, el número de migrantes rescatados en las costas andaluzas se ha incrementado en un 115,6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, hasta sumar un total de 3.432 personas.

"Podemos estar ante un resultado azaroso porque los números, de momento, son pequeños, no demuestran un gran cambio y al comienzo del verano ocurre siempre un incremento (de llegadas); la situación en Libia puede tener alguna relación pero no es un dato cierto aún, no hay base para demostrar un cambio de tendencia", ha indicado la investigadora.

La experta ha apuntado también el cierre de la ruta de los Balcanes y la de Grecia como posible causa para que pueda finalmente producirse un desplazamiento de los movimientos. "Era previsible que con el cierre de la ruta griega aumentara la salida hacia el Mediterráneo central, concretamente hacia Italia y hacia España, pero los números no demuestran un gran cambio porque quienes está llegando a Italia son migrantes económicos que tampoco podrían ser aceptados por mecanismos de asilo".