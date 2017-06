Al menos dos muertos por un tiroteo en un edificio de UPS en San Francisco

Etiquetas

Al menos dos personas han muerto y varias han resultado heridas a causa del tiroteo que se ha producido este miércoles en un edificio de la empresa de correos UPS en San Francisco, según ha informado el subcomisario de la Policía local, Mikail Alí.

"Estaba trabajando y de repente he oído disparos", ha contado Antonio Salic, un testigo. "He mirado por la ventana y he visto a gente salir corriendo (del edificio). Estaban heridos", ha añadido en declaraciones a la cadena CNN.

De acuerdo con su relato, varias personas han optado por subir al tejado del edificio con las manos en alto para mostrar a los agentes de Policía que no iban armados. "Han sido trasladados a un lugar seguro", ha apostillado.

El tiroteo se ha producido en Potrero Hill, una zona residencial. La Policía ha pedido a los vecinos que permanezcan alejados hasta que la situación esté totalmente controlada. "El incidente ha sido contenido", ha indicado el cuerpo de seguridad en Twitter.

Alí ha confirmado la muerte de dos personas y ha afirmado que el autor del tiroteo se ha disparado a sí mismo, aunque se desconoce cuál es su estado en estos momentos. Fuentes citadas por la prensa local elevan a cuatro el número de fallecidos.

CUATRO TRABAJADORES IMPLICADOS

Por su parte, UPS ha emitido un comunicado en el que confirma que se ha producido un tiroteo en su edificio de San Francisco y añade que "ha implicado a cuatro empleados", sin más detalles. "No podemos dar información sobre la identidad de las personas implicadas", ha explicado.

"Entendemos que podría haber varias muertes, dado que algunas personas han sido trasladadas al hospital y no estamos seguros de cuál es su estado en estos momentos", ha apuntado. "Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados", ha añadido.

UPS ha precisado que el incidente se ha producido en unas instalaciones dedicadas a recibir paquetes, clasificarlos y enviarlos, aunque los clientes también pueden trasladarse hasta allí para recogerlos. En total, cuenta con 350 trabajadores.

Se trata del segundo suceso de este tipo que se produce este miércoles en Estados Unidos. Horas antes un hombre ha abierto fuego contra un grupo de congresistas republicanos en un campo de béisbol de Alexandria, Virginia. Cuatro personas han resultado heridas y el asaltante ha muerto y tras ser abatido por la Policía.