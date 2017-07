ONG de rescate de migrantes en el Mediterráneo ven una campaña de "intoxicación mediática" en el intento de regularlas

Etiquetas

Proemaid y Proactiva Open Arms, dos ONG españolas que trabajan para salvar vidas en el Mediterráneo, han denunciado un intento de "criminalizar" su actividad en la propuesta de controlar y regular a las organizaciones de salvamento marítimo que estudia la UE.

Según la portavoz de Proactiva, Laura Lanuza, no es más que una "campaña de intoxicación mediática" para desvirtuar su imagen porque, según explica, "no hay ninguna denuncia" sobre irregularidades cometidas por dichas organizaciones. "Todas las organizaciones que estamos ahí trabajando estamos coordinadas bajo la guardia costera italiana. No es que seamos un grupo que va por libre, todas nuestras operaciones están autorizadas por la guardia costera italiana", ha subrayado.

Además, en respuesta a las declaraciones del ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoizo, en Bruselas, quien este jueves ha pedido "concienciar a las ONG de que se está para ayudar y no se está para favorecer o potenciar inmigración irregular", Lanuza ha manifestado que "lo que hay que hacer es concienciarles a ellos --los políticos-- de que lo que hay que hacer es salvar vida".

Para la portavoz de Proactiva, hay un intento desde los gobiernos e instituciones europeas de tratar de "sembrar dudas sobre su trabajo", desde que comenzaron las filtraciones de datos de la Agencia Europea de Control de Fronteras - FRONTEX a medios de comunicación en 2016 sobre la actividad y financiación de dichas ONG.

"Todo esto es sembrar dudas sobre nuestro trabajo, cuando nuestra última intención allí es salvar vidas. La respuesta a no estar nosotros ahí es permitir que se mueran. Al final lo que nosotros hacemos es proteger los derechos humanos en el mar, intentar que no se muera nadie", ha incidido, además de recordar que "las vidas que están en el mar tienen el mismo valor que están en tierra y las europeas".

Por su parte, el presidente de Proemaid, José Antonio Reina, ha recordado a Zoido que las ONG que trabajan en el Mediterráneo no estarían ahí si no existiese una necesidad "que no cubren las instituciones". "Si el operativo que han montado en el mediterráneo fuera como el que tenemos en España en el Estrecho, con salvamento marítimo, con la guardia civil, con la Policía, con Cruz Roja, etc., el número de muertes sería menor y no estaríamos ninguno de nosotros en el Mediterráneo", ha indicado.

TRES VOLUNTARIOS A LA ESPERA DE JUICIO EN GRECIA

En este sentido, ha recordado que hay tres miembros de la ONG que fueron detenidos en 2016 en Lesbos (Grecia) y que están a la espera de juicio por un presunto delito de "tráfico de seres humanos", por el que "podrían caerles diez años de cárcel". Según indica, si no se pretendiera "criminalizar" a las ONG de salvamento marítimo "no se darían situaciones como esta".

"El pueblo tiene el poder y somos los que se están movilizando ante la pasividad de las instituciones. Están intentando que echemos el freno, pero si fueran nuestros hermanos, padres o madres, ¿nos gustaría recibir esa ayuda?", ha planteado Reina.

El presidente de Proemaid ha subrayado además que en los dos años que la ONG lleva participando en acciones de salvamento en el Mediterráneo no se ha encontrado nunca con ninguna organización que pudiera estar promoviendo o favoreciendo la migración a través del mar. "No me he topado con nadie que no esté haciendo esto de corazón y cuyo único sentido no sea ayudar a otras personas. Quienes se están lucrando son los mafiosos", ha incidido.

En todo caso, ha señalado que si la UE quiere imponer controles a las embarcaciones de las ONG y pedir documentación a quienes realizan de forma privada tareas de salvamento, a estas organizaciones "no les perjudicará" porque lo hacen todo "de forma correcta" y servirá para despejar las dudas.

"Si el motivo al que se van a agarrar las instituciones es que hay organizaciones que se están lucrando o promoviendo la migración, entonces a las que lo hacemos de forma correcta nos beneficia. Nosotros vamos de frente y no tenemos ningún miedo a que nos tomen represalias por ninguna irregularidad porque en absoluto la estamos cometiendo", ha manifestado.