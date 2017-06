TRES JÓVENES PERIODISTAS PONEN EL FOCO SOBRE NEPAL DOS AÑOS DESPUÉS DEL TERREMOTO

Etiquetas

- Estrenan el documental ‘Miradas en la Frontera: Nepal’ el 22 de junio. Tres jóvenes periodistas de entre 23 y 24 años han viajado a Nepal para devolver el foco informativo a este país, asediado por un terremoto que se cobró la vida de alrededor de 9.000 personas hace dos años. El fruto de su viaje es el documental ‘Miradas en la Frontera: Nepal’, que estrenarán el próximo 22 de junio en los cines Artesiete de Madrid.“El objetivo es ir a aquellos países donde han estado los medios de comunicación porque haya pasado algo pero que, más tarde, han desaparecido”, relató a Servimedia uno de los impulsores del proyecto, Víctor de Cea. El pasado mes de abril aterrizó en Katmandú junto a Elena de Ondarza y Rubén Omar, antiguos compañeros de clase y, ahora, de viajes.Los tres crearon el año pasado el proyecto ‘Miradas en la Frontera’, una serie de documentales que pretenden contar la tragedia una vez pasada la tragedia. Así lo hicieron en Idomeni y la crisis de refugiados, que protagonizó su primer documental.Ahora regresan con la segunda edición, que pone el foco en Nepal, donde murieron casi 9.000 personas, más de 22.000 resultaron heridas y más de cuatro millones se vieron afectadas por el terremoto que sacudió el pequeño país asiático el 25 de abril de 2015.“Cuando volvimos de Nepal quedaban dos semanas para el aniversario”, indicó Víctor de Cea. Allí se fijaron en cómo el país trata de recuperarse del desastre, con mayor éxito en las grandes ciudades como Katmandú –sobre todo gracias al turismo- y en menor medida en las zonas rurales, muchas de ellas aún devastadas.Víctimas, expertos y voluntarios aparecen en este documental para ofrecer una visión lo más completa posible de un país golpeado por la catástrofe y que continúa peleando por salir adelante, explicaron los impulsores del proyecto, que lo han sacado adelante “muy justos” mediante ‘crowfunding’.La denuncia también es un elemento que prima en el documental: “Dos años después la ayuda internacional no ha llegado al completo, el Gobierno no ha cubierto lo prometido y los medios ya se han olvidado de ello”.Y es que ese es el espíritu de ‘Miradas en la Frontera’, recordar la tragedia para que no caiga en el olvido, devolver el foco de la noticia, siempre efímera, a lugares donde el sufrimiento nunca lo es, sino que permanece.