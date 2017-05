Del Bosque: "La final es el momento de los equipos por encima de las individualidades"

Etiquetas

El exseleccionador nacional Vicente del Bosque recalcó que espera este sábado una "final muy bonita" de la Liga de Campeones, repetición de la de 1998, en su opinión "la más emotiva" que recuerda para el conjunto blanco, y advirtió que en el Millenium de Cardiff será "el momento de los equipos por encima de las individualidades".

"Es una final muy bonita, que se repite en 1998, en Ámsterdam recuerdo ver a la gente llorando de alegría. La 'Séptima' fue la Copa de Europa más emotiva que recuerdo para el Real Madrid, no se ganaba desde 32 años atrás y, de ahí se ha iniciado un largo ciclo en el que se han conseguido otras más", expresó este miércoles Del Bosque en la presentación de su campus.

El salmantino cree que ambos finalistas "pueden ganar". "Son equipos muy fuertes, distintos, con cualidades para ser campeón", admitió. "Creo que es el mejor Real Madrid que hemos visto siempre, con una plantilla muy extensa, muy buena y muy complicada de manejar para un entrenador, que lo ha hecho muy bien y que no me sorprende que lo haya hecho, está en buenas manos", añadió.

Para el extécnico madridista, la final "es el momento de los equipos por encima de las individualidades". "Sabemos del potencial de cada uno. Recuerdo la final del 98, el Real Madrid le ganó a un grupo de jugadores de la 'Juve' que eran muy buenos, pero con un equipo muy bien organizado fueron mejor equipo", recordó.

Del Bosque reconoció el "oficio" de los jugadores de Massimiliano Allegri, pero opinó que no cree que sea "mucho más" que el que puedan tener los de Zinédine Zidane. "Tienen gente muy experta pero creo que en eso están a la par", indicó.

"Tiene que haber un equilibrio entre el orden del juego, la configuración del equipo y sus valores, y la potenciación de las individualidades que al final te pueden hacer ganar un partido. Si convences a los jugadores de que si juegan con cierta organización van a ser mejores, lo tienes todo. Eso nos sirve como base para transmitirlo a los chavales, por eso es deporte es muy sano en todo", prosiguió el exseleccionador.

Este también se refirió al importante de los banquillos. "Cuando alguien lidera algo es porque influye en los demás y tanto Zidane como Allegri, con lo que trasciende de ellos, influyen en sus equipos clarísimamente, más allá de las cualidades que puedan tener ambos", puntualizó.

ELUDE OPINAR SOBRE SI DEBE JUGAR ISCO O BALE

Por otro lado, Del Bosque no quiso opinar sobre si debe jugar Isco o Gareth Bale. "Yo he tenido que tomar decisiones hasta hace muy poco y las he tomado, ahora ya que las tome otro. No conozco la realidad de la situación y sería una opinión que no tiene ningún valor", zanjó.

De todos modos, situó al malagueño "dentro de esa generación que fue campeona de Europa Sub-21 y que está preparada para suceder a los que siguen en activo como Silva o Iniesta, que aún tienen mucho camino por delante".

"Vienen por detrás jugadores muy buenos como 'Illarra', Thiago, Isco o Koke, centrocampistas que ya están al mismo nivel que aquellos que ya se han retirado o que están en esa frontera de los 30 años", admitió, feliz de que el Real Madrid tenga "muchos jugadores también nacidos en España, lo cual es muy positivo para la selección", pese a que consideró que a Julen Lopetegui "le gustaría que jugaran muchos más minutos". "Pero es complicado con una competencia enorme y difícil para el entrenador", aclaró el salmantino.

Uno de ellos es Álvaro Morata. "Le diría que está en el sitio perfecto. Es un gran jugador y ya es una situación personal que ya tiene que valorar y respetar pero está en el sitio perfecto", recomendó Del Bosque.

Tras valorar la actualidad deportiva, Del Bosque también habló de otros temas como los padres y su relación con la actividad deportiva de sus hijos. "Que los niños jueguen cerca de casa hasta cierta edad y luego ya cuando sean mayores que decidan ellos mismos la mejor opción", detalló.

"Habiendo dirigido durante 17 años la cantera del Real Madrid, sacar a los chavales muy jóvenes de sus hogares puede ser un trastorno para ellos. En ciudades como Madrid, hay padres como los de Casillas o de Guti que han hecho sacrificios de tal calibre... Es ejemplar", confesó el exentrenador del conjunto madridista.

El salmantino ve a los padres "muy necesarios" y definió las peleas en el fútbol basa como "episodios aislados". "Creo que ese espíritu de protección de los padres en esas situaciones va a ser muy difícil de erradicar. Creo que es algo inevitable y que será imposible corregirlo al cien por cien", sentenció.