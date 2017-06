Buffon: "Zidane tiene el pedigrí de vencedor que tenía como jugador"

Etiquetas

El portero de la Juventus Gianluigi Buffon elogió a Zinédine Zidane, entrenador del Real Madrid, al que se midió en la final del Mundial de 2006 en el último partido del francés y que ya tenía entonces el mismo "pedigrí de vencedor", y a cuyo equipo espera batir en la final de este sábado de la Liga de Campeones para poder poner un broche de oro a su carrera deportiva.

"Han pasado once años y reencontrármelo como entrenador no me sorprende. Tiene un pedigrí, lo tenía como jugador y lo ha mantenido como entrenador, me parece que tiene el pedigrí del vencedor. En la vida a lo mejor no siempre ha ganado y espero que sea el caso porque si pierde no le va a pasar nada a su fantástica carrera", remarcó Buffon en rueda de prensa en el Millennium de Cardiff.

El italiano habló también de Keylor Navas, portero rival en la final. "Creo que ha ganado más 'Champions' que yo", señaló. "Es un portero que desde el Mundial de 2014 está haciendo cosas excepcionales y que se ha consolidado porque jugar una temporada puede sucederle a algunos, pero jugar muy bien en años sucesivos le pasa a muy pocos porteros", agregó.

Buffon recordó que las comparaciones "sirven para motiva", pero eludió hacerlo con Cristiano Ronaldo porque tienen "papeles distintos". "Por su capacidad y posición, podrá influir más en el partido que yo. Yo voy a seguir equilibrado y haciendo mi trabajo", añadió, dejando claro que no le preocupan únicamente el portugués y Karim Benzema. "Hay tantos buenos jugadores en el Real Madrid que no me daría una noche para soñar", indicó.

De todos modos, calificó al portugués como "modelo de deportista" y elogió que tanto él, Leo Messi o Dani Alves sigan "trabajando y aprendiendo" pese a haber ganado tanto. "Con 39 años pensaba que ya no tenía nada más que aprender y este año hablando con Dani he aprendido muchísimo de él es algo que no me sucedía desde hace tiempo y me ha motivado mucho", puntualizó.

En este sentido, el portero internacional confesó que cuando se enteró de que habían fichado a Alves le dijo que a ver si les ayudaba a ganar la 'Champions'. "Hemos visto lo brillante que es, pero no sabia de su capacidad personal y humana, que es muy importante", indicó.

El guardameta 'bianconero' consideró que de cara a la final "hay que tener confianza pero la dosis justa de humildad porque enfrente hay un equipo muy importante". "Ellos tienen una sensación distinta porque han ganado finales y nosotros no, pero nadie imaginaba que estos equipos se iban a encontrar para cambiar a lo mejor el rumbo de la historia", advirtió.

"SI GANAMOS TENDRÉ EMOCIONES DISTINTAS AL RESTO"

Y en caso de ganar, se convertiría en el más veterano en levantar la 'Champions'. "Me provocaría una gran alegría porque cuando llegas a este puntos sabes perfectamente por qué y cuánto has tenido que sacrificar para lograrlo y no hay nada más bonito que recibir un premio cuando has querido algo tanto y poder compartirlo con tu equipo, que a lo mejor han sido los que más han hecho para que lo logres, aseveró.

Buffon reconoció que "seguramente" tendrá, en caso de ganar, "emociones distintas a las de cualquier otro jugador". "Va a ser un partido mucho más especial e intentaré jugarlo sin ningún resquemor. Lo más importante es que seamos un grupo compacto y altruista y yo dar un rendimiento óptimo, sería el mejor regalo", admitió, demandando estar "muy concentrados y con un miedo moderado y justo respecto al adversario"

El veterano portero celebró el masivo apoyo de sus aficionados. "Lo sentimos, percibimos ese entusiasmo. Esto es un gran desafío y desde luego esto debe ser un ingrediente más que nos motiva para en aquellos momentos de sufrimiento nos va a ayudar a encontrar esa energía que necesitamos y que no contamos para luchar, contraatacar e incluso resistir esa fuerza que tiene el Real Madrid y estar a la altura de este partido", apuntó.

Por otro lado, le pareció "de lo más normal" que se juegue en creo que si hay una cubierta diseñada es para que se pueda cerrar, me parece de lo mas normal, a lo mejor es por seguridad o porque va a llover. Ya he jugado así y no existe especial diferencia, si sirve para preservar terreno y el espectáculo me parece estupendo", opinó.

Finalmente, Buffon reiteró que el optar o no al 'Balón de Oro' le "gusta", pero que le parece "secundario". "Lo que cuenta es intentar ganar y lo demás intento que no me afecte. Seria el final perfecto para mi carrera", sentenció.