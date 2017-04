Los Europeos de Barcelona 2018 empieza a rodar con la campaña 'Don't Stop It'

Etiquetas

La organización de los Europeos de Barcelona 2018 de waterpolo ha desvelado este lunes en el Village del Barcelona Open Banc Sabadell-65º Trofeo Conde de Godó la campaña promocional 'Don't Stop It' con la que se pretende que el balón empiece a rodar y a caldear el ambiente de unos campeonatos en los que las selecciones españoles masculina y femenina tienen depositadas grandes esperanzas.

El presidente del Comité Organizador y presidente de la Real Federación Española de Natación (RFEN), Fernando Carpena, aseguró que con esta campaña se da inicio a un evento que seguirá uniendo a Barcelona y al waterpolo, que "siempre han ido de la mano". Y en las manos de Laura Ester y Daniel López Pinedo, porteros internacionales protagonistas de la campaña, estará buena parte del destino de ambas selecciones.

Carpena, que aseguró estar "tremendamente satisfecho" por poder promocionar los Europeos en el Godó, señaló que la pelota de los 33 LEN European Water Polo Championships Barcelona 2018, el largo nombre oficial del torneo, ya está rodando "de hace un tiempo" pero que, a partir de ahora, se trata de que no pare a no ser que lo hagan Ester o Lópen Pinedo ya en el campeonato.

"Esta pelota ya no para y está en marcha. Es el momento del lanzamiento, el 'No pares' va hacia la innovación de Barcelona y su reclamo para el deporte acuático. Y sin duda el waterpolo debía a Barcelona organizar un evento así", aseguró Carpena, quien ya vivió no obstante los Mundiales de natación de 2003 y 2013 que, en Barcelona, ya dieron lustro al waterpolo.

Por su parte, Laura Ester añadió que es "especial" ser la protagonista de una campaña que pretende, como el torneo en sí, ser diferente. "Hace ilusión jugar en casa. Ya disputamos y disfrutamos hace cuatro años el Mundial que ganamos, y tenemos muchas ganas de volver a disfrutar", aseguró la portera internacional y del CN Sabadell.

No obstante, en tono distendido, tanto Ester como el portero de la selección masculina y del CN Atlètic Barceloneta, el otro protagonista de la campaña, pusieron énfasis en lo peculiar que es que dos porteros, cuya función es detener balones, presenten un spot con un balón que no debe parar como anzuelo. "Es bonito que se acuerden de los porteros, los olvidados", señaló Ester.

"Es curioso que nos cojan a los porteros para una campaña en que se dice que 'No se pare'", se arrancó bromista López Pinedo a filón de Laura Ester. "Pero estoy encantado e ilusionado. Las expectativas son las de siempre. Luchamos ya de tú a tú con los mejores y en casa por qué no hacer algo bonito", comentó de cara a la cita europea del próximo año.

Al acto asistieron, además, otros jugadores internacionales, como Maica García Godoy o Marta Bach, Alberto Munárriz o Roger Tahull, así como el presidente de la Federació Catalana de Natació, Enric Bertrán, y el comisionado de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé.