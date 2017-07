Muguruza SA, de una fábrica de tornillos a otra final de Grand Slam en Wimbledon

Garbiñe Muguruza jugará la tercera final de Grand Slam de su carrera deportiva. Perdió la primera en Wimbledon y ganó la segunda en Roland Garros, ambas contra Serena Williams. Este sábado volverá a pisar la hierba de la pista central del All England Club para medirse a la hermana, Venus Williams, en busca de tocar de nuevo la gloria.

Hija de madre venezolana y de padre español, tiene 22 años y se formó en la Academia Bruguera de Barcelona desde los 6 años hasta los 16. Su explosión deportiva le llevó a tomar decisiones. Una de las primeras y más difíciles fue decantarse por representar a España en los JJOO y en la Copa Federación. Porque los Muguruza pasan la mayor parte del tiempo en Venezuela, ya que son una familia de ingenieros que dirigen una empresa de tornillos y piezas de metal a las afueras de Caracas.

Sus hermanos también probaron con la raqueta, de hecho, Muguruza aprendió con ellos desde los tres años. El juego era sencillo: le tiraban bolas a la pista y ella la devolvía con una brillantez impropia de la edad. Así hasta llegar al número 2 del ránking mundial en 2016 (este jueves ha vuelto al top 10). Durante su corta carrera profesional ya se ha embolsado 9,6 millones de euros tan solo con los premios deportivos. Cifra que se elevará de forma exponencial este fin de semana. Si levanta Wimbledon ganará 2,59 millones de euros, mientras que si pierde se embolsará 1,3 millones.

Muguruza va camino de convertirse en la mejor tenista española de la historia. Lo tiene al alcance. Ha ganado un torneo al año desde que es profesional: Hobart 2014, Pekín 2015 y Roland Garros 2016. A pesar de su carácter díscolo que le ha pasado factura en varias ocasiones sobre la pista, cuando despliega su tenis es capaz de jugarle de tú a tú a cualquier rival.

Arantxa Sánchez Vicario llegó al número 1 y ganó cuatro Grand Slam (tres Roland Garros y un Abierto de EEUU) para un total de 29 títulos. A lo largo de su carrera deportiva se embolsó 14 millones de euros. Por su parte, Conchita Martínez ganó 10 millones de euros gracias a 33 títulos individuales, uno de ello fue Wimbledon.

La tenista española ha logrado que su imagen sea también un reclamo publicitario para las marcas. En 2016, según la revista Forbes, se convirtió en la séptima deportista mejor pagada del mundo. Ganó 4 millones de euros en premios deportivos y 2,6 millones en acuerdos publicitarios, la misma cifra que en 2015.

