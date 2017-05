El rugby femenino crece un 36% en Madrid y llega a las 802 licencias federativas

Etiquetas

El número de licencias femeninas de rugby en la Comunidad de Madrid ha subido un 36,3 por ciento en solo un año, pasando de 588 a 802 licencias federativas.

Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, un total de 7.029 madrileños participan en competiciones oficiales de este deporte y existen 42 clubes, seis mas que el año pasado.

La Comunidad de Madrid ha asegurado que fomenta la práctica de todas las modalidades deportivas, así como las categorías femeninas, a través de su colaboración con las diferentes federaciones madrileñas y con todas las actividades que se realizan con este fin.

El consejero de Educación, Juventud y Deporte, Rafael van Grieken, ha asistido este sábado al Torneo Nacional de Escuelas de Rugby que se celebra por primera vez en Pozuelo de Alarcón, con el apoyo de la Comunidad de Madrid, la Federación Madrileña de Rugby y el Ayuntamiento de la localidad.

Participan más de 50 clubes, 200 equipos y 2.500 jugadores de toda España. De esta manera, el Ejecutivo madrileño muestra además su firme apuesta por los deportes de base como medio para fomentar hábitos de vida saludable entre los más jóvenes. En este sentido, son ya 3.823 chicos y 245 chicas en edad escolar los que practican este deporte en la región.

LOS ÉXITOS DEL RUGBY MADRILEÑO

Los equipos de rugby madrileños han cosechado múltiples éxitos durante este año. Las selecciones femeninas han resultado campeonas de las categorías Primera y Seven, mientras que las masculinas han ganado el Campeonato de Selecciones Autonómicas Sub 16, han conseguido la segunda posición en el Sub 18 y han obtenido el tercer puesto en el Sub 20.

En cuanto a los clubes madrileños, en esta temporada han logrado títulos como la victoria del C.R. Olímpico de Pozuelo en la División de Honor Iberdrola; la de AD Ingenieros Industriales en el Torneo nacional Sub 14 de rendimiento y la del Liceo Francés en el Torneo nacional Sub 10.

MÁS TORNEOS DE RUGBY

Dentro de sus acciones para fomentar la práctica de este deporte, la Comunidad de Madrid ha acogido recientemente la Union Cup, el torneo de rugby LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales) más importante de Europa.

Un total de 30 equipos y cerca de 900 participantes se dieron cita en los 70 partidos que tuvieron lugar en los campos de rugby de Orcasitas y El Bercial, en Getafe.

La Union Cup es un torneo bianual y europeo que se había celebrado en Montpellier, Copenhague, Londres, Amsterdam, Bristol y Bruselas. La región toma ahora el relevo como sede de un evento que trajo hasta la Comunidad a jugadores de rugby de toda Europa, con equipos de Inglaterra, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Portugal, Suecia o Italia, entre otras nacionalidades.