Al Sisi responde a Al Bashir: "Egipto no conspira contra nadie"

Etiquetas

El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, ha asegurado este miércoles que su Gobierno "no conspira contra nadie", en respuesta a su homólogo sudanés, Omar Hasán al Bashir, que ha acusado a las autoridades egipcias de apoyar a los rebeldes de la región occidental de Darfur, que desafían su poder.

"La política egipcia de no interferir en los asuntos internos de otros países no ha cambiado y no va a cambiar", ha dicho Al Sisi interrogado sobre esta cuestión en la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles desde El Cairo tras reunirse con canciller austríaco, Christian Kern.

"No interferimos en los asuntos internos de otros. Egipto no conspira contra nadie. Practicamos una política honorable en tiempos en los que el honor es raro", ha añadido Al Sisi, en declaraciones recogidas por el diario oficial 'Al Ahram'.

Al Bashir acusó el martes a Al Sisi de apoyar a los rebeldes de Darfur, contra los que lucha desde 2003 en un conflicto armado que le ha valido una acusación del Tribunal Penal Internacional (TPI), porque las fuerzas sudanesas habían interceptado a los insurgentes vehículos blindados egipcios.

El Cairo y Jartum están inmersos en una escalada de tensión bilateral por el Triángulo de Halayeb, que abarca tres ciudades que están bajo control egipcio y que Sudán reivindica también como suyas. En una reciente entrevista con Al Yazira, Al Bashir dijo que su país "todavía espera paciente mientras Egipto ocupa su tierra".

La disputa territorial se remonta a 1956, cuando Sudán obtuvo la independencia del condominio que Egipto y Reino Unido establecieron en el país en 1899. Desde entonces, Jartum y El Cairo reivindican el control sobre este terreno, con importantes recursos petroleros.

La comisión de consultas políticas que han creado los dos países para tratar este asunto emitió un comunicado el mes pasado en el que instó a ambos a rebajar el tono. Los ministros de Exteriores de Sudán y Egipto, Ibrahim Ghandour y Samé Shoukry, respectivamente, se reunieron el mes pasado en Jartum.