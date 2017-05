Al menos 30 detenidos en una nueva jornada de protestas de la oposición en Venezuela

Etiquetas

Al menos 30 personas han sido detenidas este lunes durante una nueva jornada de protestas de la oposición contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La ONG Foro Penal ha publicado una lista con los nombres de las personas detenidas en distintos puntos del país en las manifestaciones convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). En el listado hay 19 detenidos en Carabobo, seis en Nueva Esparta, dos en Mérida, dos en Miranda y una en el estado de Bolívar.

La MUD es la convocante de este "Gran Plantón" en el cual "El pueblo dice no más dictadura". El paro tiene una duración de doce horas, entre las 7.00 y las 19.00 horas.

Durante las protestas en Carabobo, un policía ha recibido un disparo en la cabeza y aunque en un primer momento se informó de que había fallecido, más tarde se ha confirmado que está con vida, aunque gravemente herido, según el gobernador del estado de Carabobo, Francisco Ameliach.

El agente tiene orificio de entrada y salida en la cabeza como consecuencia de un disparo recibido durante la manifestación de la oposición en la Autopista del Este de la ciudad de Valencia. Un segundo policía ha resultado herido durante la protesta. "¿Se le puede llamar a esto manifestación pacífica?", se ha preguntado Ameliach en su cuenta de Twitter.

"MATAN A SU PROPIA GENTE"

Por otra parte, el ministro de las Comunas, Aristóbulo Istúriz, ha denunciado que desde la MUD "matan a su propia gente" para acusar al Gobierno y ha asegurado que sus actividades son "financiadas" por Estados Unidos, "grandes centros financieros" y por la "oligarquía internacional".

"Acaban de discutir en el Senado norteamericano para aprobarle 20 millones de dólares más de apoyo (...). Por eso tú ves a los guarimberos con su equipo: máscaras, chalecos antibala (...) para enfrentar al pueblo", ha apuntado en declaraciones a la cadena Venezolana de Televisión (VTV).

Istúriz ha destacado que el Gobierno por ser "respetuoso" con los Derechos Humanos ha prohibido a las fuerzas de seguridad portar armas de fuego en las manifestaciones y que por ello los manifestantes "agreden" a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Policía Nacional Bolivariana (PNB) que "valientemente contienen manifestaciones de destrucción y agresión al pueblo".

No obstante, el presidente, Nicolás Maduro, busca por "todos los medios la vía del diálogo", según el ministro, para frenar la violencia en las movilizaciones convocadas por la MUD.

Además, Istúriz ha argumentado que si el Gobierno hubiera convocado elecciones en enero de este año, la oposición no estaba en condiciones de participar porque "no están legalizados" ante el Concejo Nacional Electoral (CNE) y ha asegurado que la MUD pide elecciones generales porque "sabe que eso no es posible", ya que no lo establece la Constitución.