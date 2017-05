Macron evita polemizar ante Putin en aras del "pragmatismo" político

Etiquetas

El presidente francés marca como "línea roja" en Siria el uso de armas químicas y promete "respuesta inmediata"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha reconocido este lunes tener diferencias con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, pero ha esquivado algunos de los asuntos más polémicos como la supuesta injerencia rusa en el proceso electoral galo, apelando al "pragmatismo" político para resolver cuestiones de interés bilateral e internacional.

Macron ha recibido en Versalles al mandatario ruso, en el primer encuentro que mantienen ambos líderes desde que el líder de La Republica en Marcha se impuso en los comicios de principios de año. Durante la campaña electoral, el equipo del ahora presidente señaló a Rusia como responsable de unas injerencias que han quedado en un segundo plano.

Macron, que ha calificado de "franco y directo" el diálogo, ha considerado que "no hay necesidad de volver" a un tema que ya habrían tratado los dos líderes en su primera conversación telefónica. "Yo le dije lo que le dije y él me respondió lo que me respondió", ha afirmado el mandatario galo, durante una rueda de prensa en la que se ha descrito como "pragmático".

Putin, por su parte, ha revelado que la polémica ni siquiera ha estado presente en la reunión: "El presidente francés no ha mostrado interés y yo todavía menos". El jefe de Estado ruso ha restado importancia a su reunión con la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, y se ha preguntado "por qué no debería recibirla" si fue ella quien pidió el encuentro.

Putin tampoco ha querido aludir a las "suposiciones" sobre 'hackers rusos', al considerar que se trata de un terreno hipotético en el que no debe entrar la política.

Ambas partes, no obstante, sí han reconocido ante la prensa "fricciones" en cuestiones como los Derechos Humanos o el enfoque de la guerra en Siria y Macron ha recriminado públicamente el papel que la cadena Russia Today y la agencia de noticias Sputnik --ambas propiedad del Estado ruso-- desempeñaron durante los meses previos a las elecciones.

La campaña de Macron vetó el acceso de ambos medios y este lunes el presidente galo ha vuelto a defender esta medida, al considerar que tanto Russia Today como Sputnik se comportaron "como agencias de propaganda". "Y de falsa propaganda", ha apostillado, justo después de defender su "excelente relación" con los periodistas extranjeros.

"Estoy convencido de que los intereses de Francia y Rusia superan los puntos de fricción", ha afirmado Putin, partidario de avanzar en temas de interés común. El presidente ruso ha repasado el buen estado de las relaciones culturales y económicas y ha asegurado que "ninguna de las 500 sociedades francesas con presencia en Rusia se han ido a pesar de las peripecias de los últimos años".

SIRIA

Putin ha citado como prioridad de París y Moscú "la lucha contra el terrorismo", que figura en una lista de "cuestiones clave" en la que también están los desafíos de Corea del Norte, el conflicto ucraniano y la guerra de Siria, en la que Rusia colabora del lado del régimen de Bashar al Assad. En este último escenario, Putin ha subrayado que "no se puede luchar contra la amenaza terrorista destruyendo el Estado" sirio.

Macron ha reconocido que los dos países pueden "trabajar juntos" porque tienen como "prioridad absoluta" la lucha contra el terrorismo, si bien ha dejado claro que en el caso de Siria existe "una línea roja muy clara". La utilización de armas químicas, independientemente de quién recurra a ellas, sería objeto de "respuesta inmediata" por parte de Francia, ha advertido Macron.

En relación a Ucrania, ambos mandatarios han reafirmado la vigencia de los Acuerdos de Minsk para estabilizar la zona este de la antigua república soviética. Tanto Francia como Rusia forman parte del Cuarteto de Normandía --junto a Ucrania y Alemania--, que el miércoles se reunirá de nuevo en Berlín a nivel de viceministros de Exteriores.

Putin, sin embargo, sí que ha aprovechado el tema ucraniano para colar que las "sanciones" adoptadas en los últimos años contra Rusia no han servido para nada. "¿Os habéis preguntado cómo pueden ayudar (...) a arreglar la crisis en el este de Ucrania? Aquí está la respuesta: de ninguna forma", ha sentenciado.

Por otra parte, Macron ha apuntado que será "extremadamente vigilante" en relación a la supuesta persecución de la comunidad LGTBI en Chechenia, donde un medio ruso ha denunciado incluso la existencia de una especie de campo de concentración con más de un centenar de hombres acusados de ser homosexuales. El presidente galo espera conocer "la verdad" sobre una polémica por la que el Kremlin ha pasado de puntillas en las últimas semanas.