Aznar avisa de que Europa perderá la batalla contra el terrorismo si decide "mirar para otro lado o no hacer nada"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha avisado este lunes de que no será posible ganar la "batalla" contra el terrorismo si la decisión que se adopta es "mirar para otro lado o no hacer nada". "La peor política posible es no hacer nada, eso es lo peor que podemos hacer", ha defendido dos días después del nuevo atentado perpetrado en Londres.