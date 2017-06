Forcadell: "Nunca más un Hipercor. Nunca más un acto terrorista"

Etiquetas

La ACVOT cree que el ETA quiso "subvertir el orden constitucional"

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha clausurado este viernes el Acto de homenaje a todas las victimas del terrorismo con motivo del 30 aniversario del atentado de Hipercor perpetrado por ETA en 1987, y ha sentenciado: "Nunca más un Hipercor. Nunca más un acto terrorista".

Al acto han asistido el conseller de Interior de la Generalitat, Jordi Jané, miembros de todos los grupos parlamentarios excepto la CUP, altos cargos del Ejercito, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Guardia Urbana, miembros del cuerpo consultar, el presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), José Vargas, y diversas víctimas que han explicado su testimonio.

Forcadell ha destacado que el Parlament es un espacio digno para honrar a las víctimas porque representa a "un país comprometido con el diálogo, la paz, la libertad y los valores opuestos a toda acción terrorista".

Ha recordado que, entre 1971 y 2001, Catalunya sufrió ataques que se saldaron con más de 200 muertos, "la mayoría sociedad civil y muchos de ellos menores de edad", y ha destacado que, al margen de ETA, otras bandas han perpetrado atentados, como los Grapo y Terra Lliure.

Ha reconocido que, durante mucho tiempo, las instituciones no dieron a las víctimas el "reconocimiento" que merecían y, pese a ello, éstas supieron encarar el futuro.

Ha reiterado su rechazo a todas las formas de terrorismo porque "en democracia tienen cabida todas las ideas menos las del odio y la violencia", y ha llamado a no identificar los atentados con los motivos que los terroristas usan para justificarlos.

LA ACVOT

Vargas ha agradecido el acto que se ha hecho en el Parlament, ha recordado que la sociedad nunca ha dado la espalda a las víctimas y ha destacado la sensibilidad "de algunos partidos políticos" que les atendido cuando han acudido a ellos.

Ha celebrado vivir el final de la banda terrorista ETA, "pero la forma en que se ha tratado su final desde algunos medios o por algunos personajes de sociedad fueron muy dolorosos" para ellos.

El presidente de la Acvot ha reprochado a los políticos que en otros momentos existía mayor solemnidad con las víctimas del terrorismo, pero ahora "se ha diluido".

"Los terroristas han querido subvertir el orden constitucional que nos hemos dado" con la violencia, ha sostenido Vargas, que ha pedido memoria, dignidad y justicia para las víctimas, y que ha recordado a Ignacio Echeverría, que murió defendiendo a una víctima en el último ataque terrorista en Londres, al que ha calificado de héroe.

VICTIMAS, NO VOTOS

Los parlamentos han corrido a cargo de una víctima del atentado de Hipercor --Pedro Ortega--, cuyos pulmones quedaron dañados por el humo al ayudar a otras víctimas en el ataque, en el que murió su cuñada, y también ha participado una mujer --Silvia Vidal--, cuyo hermano murió asesinado por los Grapo.

Vidal ha explicado que hasta la creación de las asociaciones de víctimas del terrorismo se "utilizaba" a las víctimas y ha destacado que la Acvot no discrimina ideológicamente.

Ha subrayado que los terroristas no preguntan por el voto o las creencias de sus víctimas: "Ponen bombas, secuestran, matan y no preguntan", ha explicado.

"Es justo que a las víctimas no se nos utilice de forma partidista, nosotros no somos votos. No nos gusta sentir el buitre que busca el beneficio ajeno", ha advertido a los políticos de la sala.

Vidal ha pedido a los gobernantes a nivel global que reconozcan que se ha hecho las cosas mal: "No se trata de combatir terroristas, sino de dejar de fabricarlos", ha dicho, y ha señalado que la cuota para entrar en la ACVOT es muy cara por lo que implica.