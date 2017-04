Etiquetas

Asegura que "a corto plazo" no teme una modificación del autogobierno vasco y advierte que sería un error tomar "los derroteros" de Cataluña

El presidente de Confebask, Roberto Larrañaga, baraja la idea de reivindicar un "acto de memoria" al empresariado como "cierre" al "fin de los fines de ETA", y que sirva para reconocer el sufrimiento de la clase empresarial vasca durante la etapa del terrorismo.

En una entrevista concedida a Europa Press, el responsable de la patronal vasca ha señalado, por otra parte, que, a corto plazo, no le produce temor una modificación del autogobierno vasco, pero ha advertido de que sería un error tomar los "derroteros" de Cataluña.

El presidente de Confebask ha hecho un análisis del desarme de ETA y ha indicado que, aunque la imagen de la derrota de ETA "ya viene de antes", lo ocurrido en Baiona el pasado 8 de abril "ha podido ser una escenificación".

En este sentido, cree que la entrega de armas fue "un hito importante" y ha manifestado que ha sido "una pena" que "no se haya producido antes, porque habría evitado mayores sufrimientos y daños".

"Abstrayéndonos un poco de eso, todo es bueno, y, cuando veamos que ETA ha desaparecido del todo, es una buena noticia. Es cierto que llevamos cinco años de paz, que no es poco y este tipo de gestos son buenos porque se va llegando al final de los finales, la siguiente noticia esperemos que sea la de que ETA desaparezca definitivamente", ha añadido.

Larrañaga ha recordado que los empresarios son un colectivo que "ha sufrido mucho con el terrorismo" y, entre la clase empresarial, hay personas "asesinadas, secuestradas y muchísimas que han sufrido la extorsión, que han tenido que dejar su domicilio y trasladarse a otras comunidades para poder vivir sin esas amenazas"

"Ha habido gente que se ha ido porque la presión era insoportable. Somos un colectivo que es posible que en algún momento reivindiquemos algún acto en memoria", ha señalado.

Roberto Larrañaga cree que la sociedad vasca sí les debe algún tipo de reconocimiento. "No hablo de que te tengan que dar una palmada en la espalda, simplemente decir que somos un colectivo que, como otros, ha sufrido mucho por la actividad de ETA", ha apuntado.

El presidente de Confebask no ha ofrecido más datos sobre ese "acto de memoria" que podrían reivindicar porque no tiene "más que una idea". No obstante, ha apuntado que iría en la línea de que se realice ese reconocimiento al sufrimiento vivido y que sea "casi como un cierre" ahora que parece que "se toca al fin de los fines" de ETA.

Asimismo, ha indicado que estarían dispuestos a contribuir con su testimonio al relato de lo ocurrido en Euskadi durante los años de terrorismo, aunque es algo que no se han planteado ni que les hayan propuesto y que, en todo caso, correspondería, según ha apuntado, "al promotor de la idea".

El presidente de Confebask ha reconocido sentir "preocupación" por el "repunte" de actos vandálicos que se ha producido, principalmente, en la UPV/EHU y ha asegurado que le consta que también "a la Universidad le preocupa mucho".

Larrañaga no se ha pronunciado sobre si sería necesario una cambio en la política penitenciaria porque no hay "una postura tomada" como Confebask, ya que no se ha debatido. "Si la sociedad nos demanda una opinión y entendemos que la tenemos que dar, la debatiremos", ha señalado.

AUTOGOBIERNO

Por otra parte, ante la ponencia de autogobierno constituida en el Parlamento vasco, ha afirmado que, "a corto plazo", no sienten temor por una modificación del actual marco de autogobierno vasco, aunque ha indicado que no es un tema que se haya debatido en el seno de Confebask.

En todo caso, ha apuntado que sería un error que el debate condujera a "los derroteros que se están tomando en Cataluña" porque le parecen "preocupantes", pero no cree que en Euskadi, a priori, los responsables políticos se estén planteando esa vía. "A corto plazo no, más adelante no me atrevo a decir", ha concluido.