MADRID. EL AYUNTAMIENTO VE “MÁS QUE SUFICIENTE” EL NÚMERO DE CÁMARAS CONTRA EL TERRORISMO

Etiquetas

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, afirmó este lunes que “el centro de la ciudad tiene un número más que suficiente” de cámaras de videovigilancia para prevenir atentados terroristas, aunque está abierto a cualquier sugerencia de la Delegación del Gobierno siempre dentro del respeto a los derechos ciudadanos.Lo hizo en respuesta a dos preguntas en la comisión del ramo que le formularon la concejala Ana María Domínguez, de Ciudadanos, e Inmaculada Sanz Otero, del PP, que repicaron algunas de las peticiones que le hizo la Delegación del Gobierno en la reunión que mantuvieron el pasado lunes la alcaldesa, Manuela Carmena, y la titular de esta segunda institución, Concepción Dancausa.Sin grandes críticas y constatando, como el propio Barbero, la buena colaboración entre Policía Nacional y Policía Municipal, Domínguez sugirió apostar por los bolardos retráctiles, que puedan ponerse y quitarse para dejar paso a los vehículsos de emergencias, y por las citadas cámaras de videovigilancia, que también mencionó Sanz Otero, junto al aprovechamiento máximo de todas las capacidades y recursos municipales.Barbero, agradeciendo el tono constructivo de ambas, se encomendó en todo momento a los criterios técnicos de los expertos, que, en primer lugar, piden que no sen “detalles de la estrategia preventiva”. En cualquier caso, reafirmó que el Ayuntamiento está siguiendo esos criterios y adoptando medidas “prudentes” y “proporcionadas” dentro del difícil equilibrio entre seguridad y libertad.De la reunión del pasado lunes entre Carmena y Dancausa, a la que asistió el propio delegado, afirmó su compromiso a “ejecutar las medidas solicitadas y avaladas por los expertos y descartar las que vayan fuera del objeto perseguido o del canal reglamentario”, sin precisar a qué se refería con esta última insinuación.Respecto a los bolardos, explicó que se está viendo con los diferentes distritos en qué lugares se ponen para facilitar el acceso de los vehículos de emergencias y las evacuaciones, pero no hizo referencia a los de carácter retráctil. En cuanto a las cámaras, aseguró que “los expertos nos dicen que no ayudan a la prevencion, sino que como mucho son un elemento disuasorio”, y añadió que “el Estado es muy garantista”, la instalación de estos dispositivos requiere de “procesos largos” y que “el centro de la ciudad tiene un número más que suficiente”.No obstante, dijo estar abierto a cualquier sugerencia siempre dentro del respeto a los derechos de los ciudadanos, pero sin que la Policía Municipal realice actividades de inteligencia, que ya hacen otros cuerpos policiales. Finalmente, en cuanto a la petición de emplear armas largas que elevaron algunos sindicatos policiales, precisó que esto es competencia de la Comunidad de Madrid.La Comunidad volvió a ser citada tras una pregunta posterior del portavoz socialista en la comisión, Ramón Silva, sobre los cursos de formación antiterrorista que están recibiendo los agentes municipales. Le contestó el coordinador general de Seguridad, Daniel Vázquez, quien aseguró que desde que el nivel de alerta está en 4 a nivel estatal, se están impartiendo estos cursos, y se está “valorando la posibilidad de incrementar la formación en cuestiones antiterroristas”. Eso sí, objetó al Gobierno autonómico que, teniendo a su cargo más de la mitad de los 6.000 policías locales que hay en la Comunidad, haya anunciado dos cursos de formación antiterrorista con 30 plazas cada uno.