MANCHESTER. EL GOBIERNO NO PLANEA SUBIR EL NIVEL DE ALERTA ANTITERRORISTA POR EL ATENTADO

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, explicó este miércoles que el Gobierno no se plantea elevar el nivel de alerta antiterrorista, que actualmente se encuentra en un nivel 4 sobre cinco posibles.Así se pronunció el jefe de la diplomacia española en la rueda de prensa posterior a la II Conferencia Internacional sobre Víctimas de Violencia Étnica y Religiosa de Oriente Medio que tuvo lugar hoy en el Palacio de El Pardo.Lo hizo después de que el Reino Unido haya decidido elevar su nivel de alerta a “crítico”, el máximo en una escala de cinco, después del atentado en el Manchester Arena al término de un concierto de la cantante Ariane Grande, causando al menos 22 muertos y 59 heridos.Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha decidido prolongar el estado de emergencia en el país galo hasta el 1 de noviembre debido al elevado nivel de amenaza terrorista.Ante esta situación, el jefe de la diplomacia española comentó que la evaluación de las alertas antiterrorista en los diferentes países corresponde a sus respectivas autoridades. No obstante, mostró su comprensión ante el hecho de que el Reino Unido haya decidido aumentar la suya después de los atentados acaecidos en Manchester.A pesar de ello, confirmó que el Gobierno español “no tiene planes” para aumentar el nivel de alerta antiterrorista, que está en un nivel de 4 sobre cinco. Reconoció que es “imposible garantizar la seguridad al cien por cien”, si bien dijo que las medidas adoptadas y el trabajo “eficiente” de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado “hacen razonable” no aumentar el nivel de alerta antiterrorista.Por otro lado, subrayó que “por el momento” no hay constancia de que haya víctimas de nacionalidad española, aunque no lo pudo asegurar al cien por cien debido a que las autoridades británicas no han proporcionado datos definitivos sobre la identidad de cada una de ellas.