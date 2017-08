La propaganda yihadista amenaza con que España sea un "campo de batalla"

Etiquetas

Menos de 48 horas después del atentado del atentado de Las Ramblas, la propaganda yihadista ya había comenzado a difundir sus habituales mensajes festejando lo sucedido en Cataluña. De las cientos de publicaciones, dos llaman especialmente la atención de los expertos. Se trata de sendos "mensajes al pueblo español" publicados este sábado en los habituales canales que frecuentan los yihadistas. En ambos documentos, que contienen algunos datos falsos e inventados, se amenaza directamente a España de nuevo.

El primer "mensaje al pueblo español", difundido en árabe y traducido por la compañía de Inteligencia AICS, está fechado el día 19 de agosto, cuando habían pasado apenas 24 horas del atentado de Las Ramblas. En el encabezamiento se puede leer: "A los españoles, a los cruzados que ocupan la tierra de Andalucía, paraíso de la nación perdida". El texto repite que "la historia de los cruzados españoles está llena de guerras contra el Islam y los musulmanes, incluso antes de su integración en un reino de España, cuando eran reinos guerreros". Se remontan a la "rendición" de Granada, a la "ocupación" de Ceuta y Melilla y también citan a las islas Canarias y al Sáhara Occidental, enclave que perteneció a España. Este documento sigue la línea del comunicado del Estado Islámico que arremete contra "cruzados y judíos".

Se califica al atentado de Barcelona como una "bendita operación" y hablan de que los terroristas van a ser aceptados por Alá con oro. También hacen referencia al 11-M con el siguiente comentario: los atentados en los trenes fueron ejecutados por "jóvenes inmigrantes de la ciudad de Tetuán que dejaron 191 muertos de los cruzados y dos mil heridos y obligó al pueblo español a someterse a las demandas de los muyahidines en ese momento, y votar por el Partido Socialista dirigido por José Luis Zapatero; en su programa electoral figuraba retirar al ejército cruzado español de Irak".

La propaganda terrorista también pide al pueblo español que fuerce al Gobierno a retirarse de la alianza militar liderada por Estados Unidos y "el tonto Trump": "Sé sabio, pueblo de España, y sepas que la solución no es salir en la televisión y denunciar el ataque, y no poner velas, demostrar la tristeza en el lugar de los hechos y derramar lágrimas y golpear las mejillas y las banderas a media asta y la declaración de duelo; la solución consiste en ejercer presión sobre su estúpido gobierno y forzarlo a retirarse de la alianza de los cruzados encabezada por el tonto Trump, y no seguir a Trump".

Los yihadistas amenazan en este primer mensaje que "o el pueblo de España presiona a su gobierno para que se retire de la alianza de los cruzados o de lo contrario su país se convertirá en un campo de batalla abierto". Cita las calles de Madrid, Barcelona, Toledo, Valladolid, Zaragoza, Córdoba, Granada, Valencia... y ponen el ejemplo de Gran Bretaña, Alemania o Bélgica, donde, según dicen, sus ciudadanos "ya no están seguros para caminar en las calles por miedo a que les pisotee un coche, les ataque un león con un cuchillo o un mujahidín saque un arma y los mate".

Además de la retirada de la ayuda militar, en el mensaje se pide "la liberación de prisioneros musulmanes y su entrega a las áreas del Estado Islámico".

Pero este no ha sido el único texto dirigido a España. El mismo sábado 19, apenas unas horas después del primer mensaje, la propaganda yihadista dirigió un segundo documentado orientado al "pueblo español". En él insisten en que nuestro país tiene dos opciones: "Retirar todas sus tropas que participan en la guerra en nuestro país a lo largo del Califato" o, "de lo contrario no habrá nadie recibiendo un tercer mensaje en la tierra de Andalucía", amenazan. Estas líneas están firmadas por Abu al-Baraa bin Malik, que se autodefine como "siervo del califato".

Un vídeo en el que se enseña a fabrica 'La madre de Satán'

TATP, triperóxido de triacetona o peroxiacetona. Este es el explosivo que la célula terrorista de Barcelona estaba manipulando para provocar una gran masacre en la Ciudad Condal. Los Mossos d'Esquadra han encontrado entre los restos de la vivienda de Alcanar (Tarragona) "importantes cantidades" de los productos necesarios para conseguir este compuesto que se conoce también con el nombre de 'La madre de Satán' y que es el explosivo favorito de los terroristas del Estado Islámico. Ya lo emplearon en sus atentados en París y Bruselas. Además se han descubierto más de cien bombonas de butano.

El triperóxido de triacetona es un compuesto que se puede conseguir con gran facilidad. En una simple droguería se podrían comprar los productos necesarios, como acetona, agua oxigenada y filtros de papel. El problema es que es muy inestable y su manipulación debe hacerse con máxima precaución. Los terroristas se arriesgan, por tanto, a que explote mientras realizan la mezcla, como ocurrió en Alcanar, por un simple golpe de calor. Los daños que pueden provocar varios kilos de este compuesto son importantes.

Se da la circunstancia de que en las últimas horas la propaganda yihadista ha vuelto a difundir un vídeo recurrente en el que muestran a sus simpatizantes cómo elaborar este compuesto. Con unos pocos botes y en una cocina, un terrorista con la cara cubierta muestra cómo en unos minutos se puede preparar el potente explosivo que se puede adquirir por apenas unos euros. Vea a continuación una captura del vídeo en cuestión: