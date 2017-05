MADRID. MAESTRE ASEGURA QUE LA CIUDAD “CRECE Y MEJORA” BAJO EL GOBIERNO MUNICIPAL

Etiquetas

La portavoz de Ahora Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, aseguró este jueves que la ciudad de Madrid “crece y mejora” con el Gobierno municipal del que es también portavoz, y contrapuso los datos económicos de la ciudad a los de la Comunidad y el Estado y la supuesta mejora de los servicios públicos frente al presunto empeoramiento cuando gobernaba el PP.En su intervención en el Debate del Estado de la Ciudad, Maestre afirmó que el Gobierno del que es portavoz se encontró en 2015 una “administración obsoleta” que estaba “lejos de los debates de las ciudades europeas”, cuando ahora es “por fin una referencia” en temas como la lucha contra la contaminación. “El derecho a la salud existe,no así el derecho a conducir”, enfatizó, alabando el Plan A “eficiente, valiente y de sentido común” frente a los equipos del PP, que aseguró que negaron el problema de la contaminación y luego no ejecutaban los planes que diseñaban.También defendió la construcción de carriles bici, que Bicimad funciona mucho mejor ahora que lo gestiona directamente la EMT, pero a la vez defendió que se han creado 730 plazas del SER más que antes, que se han ejecutado el 90% de las obras en más de 500 calzadas, que hay 323 barrenderos más en las calles y que se comprarán hasta 2018 un total de 400 autobuses para mejorar la flota y frenar la contaminación. En otro orden de cosas, Maestre aseguró que en toda la legislatura se construirán las 4.000 viviendas públicas que vendió el Gobierno municipal de Ana Botella, deploró los contratos a la baja en los que sólo importaba el precio y a la vez otros que resultaron “lesivos”, si no irregulares, para las arcas municipales, con “todo tipo de tropelías e indecencias” para reducir la deuda.Muy en concreto, ensalzó las escuelas infantiles municipales, asegurando que “para eso están los impuestos”, no para reducir su calidad y forzar a los ciudadanos a buscar servicios privados. Por último, contrastó el descenso de la deuda del Ayuntamiento, con un superávit anual, con el aumento de la deuda y el déficit de la Comunidad, para defender que son “datos objetivos e incuestionables” que demuestran que el Gobierno municipal es eficiente.