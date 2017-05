La PAH registra sus cinco demandas esenciales en las Cortes de C-LM para que los partidos "cumplan sus promesas"

Etiquetas

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha registrado este miércoles en las Cortes de Castilla-La Mancha un escrito con sus demandas esenciales, sus "cinco mínimos básicos", para pedir a los grupos parlamentarios ahí representados "que todas las promesas que se hicieron en su momento se cumplan".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios la portavoz de la PAH de Toledo y a nivel regional, Olga Ávalos, durante la concentración que han protagonizados las PAH de la región en las inmediaciones de las Cortes, en la que ha participado el secretario regional de Podemos, José García Molina.

Ávalos ha detallado que la dación en pago retroactiva, el alquiler asequible, la vivienda social, que se garanticen los suministros y que paren los desahucios son esas cinco reivindicaciones que demandan y por las que las diferentes plataformas del país van a volver a salir a la calle.

Según ha indicado, "a pesar de todas las leyes que han salido" se está concediendo "muy poca" dación en pago retroactica "y hay gente que se ha quedado en la calle, con deudas enormes y no se le está dando posibilidad de pagar esas deudas". Además, respecto a los alquileres, ha precisado que "se están dando entre 300 y 400 euros y eso no es un alquiler social sino de libre mercado".

La portavoz de la PAH ha destacado, igualmente, que aunque en la región se dijo que no se cortarían los suministros básicos "no es cierto" y las ayudas de 150 euros al año que se dan a través de una ONG "no llegan para que los cortes no se realicen". "Hay gente que este invierno ha estado sin calefacción ni agua caliente" y la Plataforma ha estado haciendo colectas para comprar bombonas de gas y que la gente pudiera calentarse.

MIL CASOS "ENCIMA DE LA MESA"

La Plataforma también pide una Ley de Vivienda, recordando que aunque "se hizo estudio con la Consejería en su momento" no se sabe "dónde ha ido ni en qué cajón está durmiendo el boceto de ley"; y viviendas sociales ya que, según Ávalos, en la región "hay viviendas cerradas, pero las están comprando fondos buitres y bancos".

Olga Ávalos ha lamentado que los desahucios se sigan llevando a cabo en Castilla-La Mancha y que este mismo miércoles se haya dejado en la calle a una familia en Campo de Criptana (Ciudad Real), y ha precisado que en la región hay "unos mil casos encima de la mesa" de distintos niveles.

"Hay gente ya desahuciada y gente negociando con los bancos la reestructuración de su deuda, porque no quieren perder su vivienda y quieren pagarla, y gente que está en moratoria, con el desahucio ahí, pero que se va a intentar reenganchar a la nueva moratoria aunque es muy restrictiva", ha concluido.