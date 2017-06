Una jornada, organizada por el SNE, divulgará proyectos de emprendimiento en el ámbito de la eficiencia energética

Etiquetas

El próximo martes, 27 de junio, se celebra en el salón de actos de Civican una jornada de divulgación de los resultados de un proyecto piloto que promueve la generación de proyectos emprendedores en el ámbito de la eficiencia energética. Es impulsado por el Servicio Navarro de Empleo en el marco del programa europeo Greenpreneurs, y liderado por el Centro de Investigación en Gestión de Mondragon Unibersitatea -MIK.

Un panel de expertos trasladarán, asimismo, a lo largo de esta jornada las últimas líneas de actuación eco-sostenibles que pueden desarrollar gobiernos locales y empresas para generar empleo y bienestar, luchar contra el cambio climático y fomentar la transición energética.

El proyecto piloto ha sido financiado por el Fondo Social Europeo a través del programa Erasmus+ y en él participan también la University of the West of England de Bristol (Reino Unido) y la Turku University of Applied Sciences LTD TUAS de Finlandia.

PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO DE JÓVENES NAVARROS

En Navarra, el proyecto captó a una veintena de jóvenes en desempleo, de los cuales 17 han terminado su proyecto. Uno de ellos es Gabriel Viscarret, ingeniero técnico informático y programador SCADA, que ha encontrado en el programa Greenpreneurs el aliciente y las herramientas para emprender.

Viscarret ha creado 'Dateando', un proyecto empresarial, que comienza su andadura bajo el paraguas de ANEL, y que combina la captura de datos (monitorización Scada) con las nuevas tecnologías de análisis y de aplicación a internet que están surgiendo en el ámbito del Big Data. "El objetivo es ayudar a la industria y a los sistemas de telegestión de agua y energía a tomar decisiones respecto a la producción y la eficiencia, un ámbito clave para la competitividad", explica. Viscarret está desarrollando su empresa en el espacio Coworking de CENIFER.

Gracias a Greenpreneurs surgió también Avir Poultry Comfort, idea empresarial destinada a la climatización de granjas avícolas. A través de infrarrojos y de un sistema de sensores y monitorización de datos, se genera un sistema de 'climatización inteligente' alternativo al aire caliente en toda la nave: "El proyecto ha facilitado sinergias. Era una idea de mi compañera Aida Loperena pero, al conocerme, trabajamos juntos y cambiamos el modelo de negocio". Avir se desarrolla ahora en CEIN, gracias a los premios de CEIN Iníciate 2016 e Impulso Emprendedor, tutorizados por MTorres e Inycom.

PROGRAMA DE LA JORNADA

La jornada se inicia a las 9,30 con las palabras Paz Fernández, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, y Josune Prieto, coordinadora del Proyecto Greenpreneurs - MIK. S. Coop, a las que seguirá la potencia titulada 'Oportunidades de los municipios eco sostenibles: líneas de trabajo y un ejemplo práctico', a cargo de Carmen García Lores, responsable de relaciones institucionales de N2E - Asesoría energética para municipios.

Posteriormente se procederá a la presentación de los resultados de Greenpreneurs y al debate 'El concepto verde, base de un nuevo modelo', en el que participarán José Costero, director de la Oficina Estratégica del Ayuntamiento de Pamplona y responsable de la Agencia 21 Local; Carmen García Lores, experta en eficiencia energética en ayuntamientos, y Miguel Angel Pascual, doctor Ingeniero Industrial por la Universidad Pública de Navarra, socio director de Efinovatic y director de UTE Cener-Efinovatic, que ha desarrollado el programa de certificación energética CE3X con el que se está realizando más del 95% de los certificados energéticos de inmuebles en España.

Moderará Manuel Enríquez Jiménez, arquitecto socio de ByE Arquitectos, profesor asociado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, experto en eficiencia energética y miembro del Foro Sumando Energías.