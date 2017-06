La Comisión de Patrimonio aprueba la reubicación de la mesa de la Sacristía Mayor de la Catedral

Etiquetas

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, dependiente de la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura en Sevilla, ha informado favorablemente sobre el proyecto de traslado y nueva ubicación de la mesa de jaspe que ocupa el centro de la Sacristía Mayor de la Catedral hispalense.

Según la investigación llevada a cabo en la documentación histórica e iconográfica relativas a la Catedral desde el siglo XVII, la mesa no formaba parte de la Sacristía Mayor ni de la propia Catedral, sino que procede del derribo del Convento de San Francisco, como consecuencia de la Desamortización llevada a cabo en el siglo XIX.

Actualmente, la Sacristía Mayor es un espacio que se dedica a la exposición de piezas patrimoniales de la Catedral, entre las cuales destaca la Custodia de Arfe. El conjunto, siendo funcional, no deja de resultar "poco afortunado como sala de exposiciones", debido a que la ubicación central en el espacio de la mesa impide la adecuada contemplación de la Custodia, por lo que la Comisión de Patrimonio ha considerado que no existe inconveniente en autorizar el traslado de la mesa desde su posición actual, pues no perjudicará la percepción ni la valoración de este espacio.

La Comisión de Patrimonio también ha informado favorablemente del proyecto de la parroquia de la Magdalena, de realizar obras de reparación y conservación de los retablos del Cristo de las Fatigas y de la Virgen del Buen Consejo, ambos fechados en el siglo XVIII, así como de la talla del Sagrado Corazón, del siglo XX, que presentan un estado de conservación deficiente, mostrando a simple vista la degradación de sus materiales constructivos, alterando su correcta lectura estética y devocional, además de suponer un riesgo de pérdida de sus valores estéticos.

Entre otros proyectos en la provincia de Sevilla, la Comisión Provincial de Patrimonio ha aprobado el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Osuna, para la adecuación de zonas verdes dentro del casco histórico y enmarcadas en el Plan PFEA 2017. Las obras propuestas afectan a cuatro zonas del municipio con diferente grado de afección normativa, mientras las actuaciones planeadas en la Plaza de Evandro se hallan fuera de la zona declarada Conjunto Histórico.

También se ha informado favorablemente sobre el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Aznalcázar, para la restauración y reparación de la Fuente Vieja. El objeto del proyecto es un conjunto arquitectónico resultante de la unión de dos edificios fechados en 1775 y 1789, que consta de dos aljibes medievales, y una alberca.

Basándose en los datos existentes y los que se prevén obtener durante las labores de eliminación de capas de cal, la intervención pretende recuperar los estratos originales ocultos por las obras e intervenciones realizadas en el pasado y la reconstrucción estética de la policromía que originalmente decoraba la fuente.