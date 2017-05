MADRID. EL AYUNTAMIENTO MODIFICÓ EN ABRIL LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE ORGANIZACIÓN DEL OPEN DE TENIS

Etiquetas

El Ayuntamiento de Madrid formalizó el pasado 10 de abril una adenda al contrato de organización del Madrid Mutua Open de tenis con la empresa Madrid Trophy Promotion (MTP).Así lo reveló este lunes en la Comisión de Cultura y Deporte la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que actualmente ostenta las competencias del ramo a la espera de que se nombre un nuevo delegado del área en sustitución de Celia Mayer.Lo hizo a una pregunta de la portavoz de Cultura del PSOE, Mar Espinar, que se interesó por qué personas conocían la denuncia ante la Fiscalía del convenio con MTP por la anterior cúpula de Madrid Destino, formada por Mayer como presidenta, el delegado de Economía y Hacienda Carlos Sánchez Mato como vicepresidente y la ex consejera delegada Ana Varela. La pregunta se sustanció conjuntamente con las peticiones de comparecencia de Carmena por este mismo tema presentadas por el Grupo Municipal del PP y el de Ciudadanos.Carmena certificó que Mayer, Mato y Varela “no lo hicieron bien” cuando presentaron la denuncia sin consultárselo a ella, algo que “no fue procedente” desde el punto de vista de la integración, y señaló por primera vez que la “consecuencia” es que ya no están al frente de Madrid Destino, si bien en seguida dijo que de todas formas “no lo iban a estar” con la remodelación del área y el paso de Mayer a Igualdad.No obstante, quiso contextualizar la denuncia en el “ambiente de ilegalidades en la contratación” que “han corrompido la gestión pública” por parte del PP y que, por eso, la denuncia no le pareció “extraordinariamente grave” y ella se queda “más tranquila si lo ve la Fiscalía”.Todo ello partiendo de que el torneo de tenis se siga disputando, algo que aseguró haber comentado con Mayer, pues es importante para Madrid, pero “en otras condiciones contractuales”. En este punto informó de la adenda al convenio para mejorarlas, presentada el 10 de abril."COMO MI HIJA CON SU PIRULETA"Espinar contestó que los grupos no tenían conocimiento de esa adenda, le pidió detalles a Carmena y acusó a Mato y Mayer de haber sido “desleales” con todos y de haber presentado la denuncia “por hacer daño” y por “revanchismo”, utilizando el Open como “coartada para sus venganzas” y luego disfrutando de la filtración de la misma “como mi hija con su piruleta”.Indagó por qué se eligió al bufete de abogados cuyo informe justificó la denuncia y por qué se hicieron dos informes cada uno por 50.000 euros, y por último, cuáles fueron la motivaciones del cese de Mayer, Mato y Varela al frente de Madrid Destino; si Carmena o su equipo tenían ya alguna noticia de lo que estaban tramando contra el convenio del Mutua Madrid.En nombre del PP, Isabel Rosell se declaró “patidifusa” por las palabras de la alcaldesa, puntualizó que a día de hoy no hay imputaciones de los anteriores gobiernos municipales del PP por mala contratación, y creyó concluir que a Mayer, Mato y Varela se les había cesado de Madrid Destino por esto, para preguntar: “¿Por qué los cesó, si usted no sabía nada?”. Desde Ciudadanos, Sofía Miranda se interesó también por esos contratos con bufetes de abogados para el informe, y en particular por el hecho de que los que dieron la razón a Mato y Mayer se pagaron a casi 10 veces más (50.000 frente a 5.750 euros) que el primero, que no se la dio. Acusándole de “nadar y guardar la ropa”, instó a la alcaldesa a elegir entre el coordinador general de la Alcaldía, Luis Cueto, o Mato y Mayer, para evitar la guerra civil en el Ayuntamiento. Carmena contestó que pasará la adenda en cuanto esté lista, pero no la detalló, y reconoció que era “interesante” el debate sobre qué asesoría jurídica ha de consultar el Ayuntamiento.Sobre los motivos del cese de Meyer, Mato y Varela al frente de Madrid Destino, aclaró que “fue después de esta decisión” cuando tuvo conocimiento de la denuncia del convenio con MTP y que Cueto tampoco lo sabía, por lo que volvió a su versión oficial de que el cese se debió a que Mayer era la persona más adecuada para encargarse del Área de Igualdad.