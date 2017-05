CANAL. OHL SE DESMARCA DE LA ‘OPERACIÓN LEZO’ Y ASEGURA QUE “NO HAY NINGUNA ILEGALIDAD”

Etiquetas

El consejero delegado de OHL, Tomás García Madrid, desmarcó hoy al grupo de construcción y servicios de la ‘operación Lezo’, para señalar que “creemos que no hay ninguna ilegalidad” en las actuaciones del grupo. En declaraciones a la prensa tras la Junta General de Accionistas, el consejero delegado se pronunciaba así al ser preguntado por el hecho de que el grupo se haya visto salpicado por las investigaciones judiciales por su posible implicación en la llamada ‘operación Lezo’ sobre la posible corrupción en el Canal de Isabel II y el pago de comisiones.“La compañía no está ni investigada ni imputada ni nada parecido”, dijo el consejero delegado, para agregar que “no tienen responsabilidad penal” y que confía “en que no va a salir nada”.En este sentido, explicó que en todo caso lo que habría es responsabilidad civil subsidiaria, para lo que el grupo tiene un seguro. De esta manera, señaló que más allá del impacto en la reputación, que es algo que “nos importa”, por lo demás no hay nada. “Todos creemos que no hay ninguna ilegalidad”, reiteró.OHL explicó la semana pasada que la investigación interna que ha llevado a cabo tenía por objetivo comprobar si se ha realizado alguna transferencia desde alguna sociedad del grupo que se pueda corresponder con la que se investiga por importe de 1,4 millones a la sociedad Lauryn Group en Suiza.Asimismo, OHL quería comprobar si hubo irregularidades en el proceso de adjudicación del tren de cercanías Móstoles-Navalcarnero, y si el ya exconsejero externo dominical Javier López Madrid pudo realizar pagos o alguna transferencia desde OHL.Tras la investigación interna, la constructora ha detectado dos transferencias en 2007, a la sociedad Lauryn Group, en Panamá, y a una cuenta en el Anglo Irish Bank, en Suiza, por un importe total de 2,5 millones de dólares. García Madrid explicó que los conceptos de ambas facturas son “normales” dentro de “tráfico ordinario de la empresa”. “Si se cogen junto a todas las demás facturas de esos año no detectas nada anormal, son perfectamente legítimas y no corresponden a nada ilegal o irregular”, sentenció.Respecto al tren Móstoles-Navalcarnero, señaló que consideran que “todo cumple estrictamente los procedimientos” y que “no hay absolutamente ninguna irregularidad”, para agregar que por parte de la Comunidad de Madrid ha habido “todo menos trato de favor”.