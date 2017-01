GOIRIGOLZARRI: "ES EL PRIMER AÑO QUE VEO UNA CIERTA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL"

Etiquetas

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, aseveró hoy que, desde que llegó a la entidad en mayo de 2012, es el primer año que "veo cierta luz al final del túnel".Durante su intervención en un foro económico organizado por 'El Confidencial' y Pimco, Goirigolzarri reconoció que, no obstante, 2017 será un año "muy complejo" para la banca."Desde que llegué a Bankia en mayo de 2012 se trata del primer año que veo una cierta luz al final del túnel en el sistema bancario español", sentenció.En este sentido, Goirigolzarri quiso apuntar que para los próximos años se espera que los tipos de interés comiencen a subir con lo que la banca podría ir recuperando su rentabilidad."La ecuación de rentabilidad de la banca es tremendamente sensible a los tipos, y pequeños movimientos te cambian la ecuación de rentabilidad y, por primera vez, veo una luz al final del túnel con una serie de fuerzas que pueden empujar la rentabilidad", afirmó el presidente de Bankia.Por el lado de los retos a los que se enfrentan las entidades, Goirigolzarri apuntó que esta situación tiene que gestionarse "con cierta serenidad", al tiempo que reconoció que 2016 ha sido un año "muy especial" para la banca.Según dijo, "han confluido tres aspectos que van a influir en los cierres de las cuentas" de las entidades financieras.El primer ejecutivo de la entidad aprovechó para criticar que "estamos sujetos a una regulación de capital bastante indefinida, por no decir muy indefinida y esto complica el entorno de gestión".El presidente de Bankia defendió que es preciso trasladar la idea de que la banca "tiene que ganar dinero y tiene que ser rentable", porque de lo contrario con rentabilidades por debajo del coste de capital "estaríamos infracapitalizadas y no se podría financiar a la economía y eso es malo para el bienestar".Por otr parte, en relación con la red de sucursales, Goirigolzarri dijo que es preciso pensar "que la red física tiene valor, porque si no empiezas el partido perdiendo 5-0 contra los nuevos operadores".No obstante, admitió que en los próximos años se producirá un importante proceso de "segmentación de la red". Según explicó, Bankia cuenta actualmente con 300 gestores especializados y en 2017 prevé llegar a los 600, lo que supondrá un "trasvase" de las oficinas a esta ocupación de asesoramiento personalizado."En cinco años se producirá un proceso de segmentación de redes y se combinará con personalizar los servicios fuera de las oficinas. Hay clientes que valoran la digitalización pero quieren tener una persona de confianza", indicó.MERCADO HIPOTECARIOEl presidente de Bankia se refirió también a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la retroactividad de las cláusulas suelo y afirmó que "lo primero es respetar las decisiones judiciales".Goirigolzarri dijo que es preciso tener una visión global de la situación y apuntó que "España tiene un mercado hiopotecario que yo creo que es el mejor del mundo, tremendamente eficiente y que ha mejorado el bienestar de muchísimos españoles".Según dijo, España ha tenido las hipotecas "más baratas de Europa y es un tema que tenemos que preservar". Goirigolzarri reconoció que es preciso hacer "autocrítica", en el caso de los desahucios, pero es algo que afecta al 1% o al 2% de los créditos y por tanto "no se puede legislar dejando de lado al 98% o 99% restante de la población"."Es bueno que tengamos una nueva ley hipotecaria para empezar con una situación de partida clara y definida y es relevante que se haga con rapidez", finalizó.