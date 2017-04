Jimmy Choo busca ofertas de adquisición

Etiquetas

El consejo de administración de la firma británica de accesorios y calzado de lujo Jimmy Choo ha abierto un proceso para la venta de la compañía en el marco de una revisión estratégica de su negocio que cuenta con el apoyo del accionista mayoritario, JAB Holdings, informó en un comunicado.

"El consejo de Jimmy Choo anuncia hoy que ha decidido explorar de las diferentes opciones estratégicas disponibles, con el objetivo de maximizar el valor de la compañía para sus accionistas y está buscando ofertas", reza la nota de la empresa, que no ha recibido ninguna propuesta de adquisición hasta la fecha.

JAB Holdings, que posee una participación del 67,66% en Jimmy Choo, ha emitido un comunicado paralelo en el que se muestra favorable a iniciar el proceso de venta de la firma británica, que estará gestionado por las entidades norteamericanas Bank of Amercia Merrill Lynch (BofAML) y Citigroup.

Según los términos del proceso, se autoriza a terceras partes a realizar ofertas para adquirir la compañía, aunque estas podrán preservar su anonimato durante el proceso de negociaciones. No obstante, la firma ha reiterado que no ha recibido ofertas y que podría no recibirlas.

Jimmy Choo, empresa que cotiza en la Bolsa de Londres, fue fundada en 1996 por el diseñador homónimo y la periodista de Vogue Tamara Mellon. En 2016, la compañía facturó 364 millones de libras (430 millones de euros) y registró un beneficio neto atribuido de 15,4 millones de libras (18,2 millones de euros).