PIQUÉ SIGUE "CON PREOCUPACIÓN" LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO EN OHL Y ESPERA QUE "LA JUSTICIA HAGA SU TRABAJO"

Etiquetas

- El Círculo de Empresarios defiende que “España no es un país corrupto” y “la mayor parte de los empresarios son gente decente”. El ex consejero delegado de OHL Josep Piqué afirmó este martes que "todos seguimos con preocupación todo lo que está pasando” respecto a los casos de presunta corrupción y la posible implicación de la constructora OHL, y confió en que “la justicia haga su trabajo" y "los políticos hagan el suyo".Durante la presentación de la toma de posición del Círculo de Empresarios sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, Piqué dijo esperar que “la justicia haga su trabajo, que los políticos hagan el suyo y que los ciudadanos -en las actuales circunstancias resulta un tanto difícil- vayan recuperando la confianza” tanto en las instituciones como en las empresas.Por su parte, el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, aseguró que “España no es un país corrupto”, pese a que “tenemos muchos casos de corrupción”, y defendió que “la mayor parte de los empresarios son gente decente”, “son responsables” y “cumplen las leyes”, aunque haya “casos que son muy lamentables y que generan una percepción que es muy negativa”.En este sentido, señaló que “tenemos más casos de corrupción de lo debido”, pero están concentrados en las administraciones autonómicas y locales y en las contratas.“La justicia es muy lenta y los mismos casos nos los pasan por las narices muchos años, y la percepción de la corrupción es mayor de la que realmente existe”, consideró Vega de Seoane.“El nivel de corrupción real es menor al de otros años, pero nos sorprendemos de las cosas que vemos, que son increíbles”, puntualizó.