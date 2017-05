¿Quieres encontrar trabajo? Estas son las ofertas más demandadas en el último año

Etiquetas

La automatización y las nuevas tecnologías abren nuevas oportunidades en el mercado laboral... y no solo se convierten en una amenaza. Esta es una de las conclusiones que se recogen en el último Informe Anual sobre el Estado del Mercado Laboral en España, elaborado por InfoJobs y ESADE. A día de hoy, el 54% de las empresas confía en que las nuevas tecnologías les permitan crear nuevos puestos de trabajo, mientras que el 88% no cree que la automatización vaya a destruir empleos en los próximos cinco años. Que no cunda el pánico, los robots no nos van a quitar el trabajo, según los expertos, aunque tendremos que reciclarnos.

El fuerte crecimiento económico que experimenta España se está trasladando al mercado de trabajo. Mes tras mes, los datos del Ministerio de Empleo muestran una mejora. Poco a poco el mercado español avanza hacia los niveles anteriores a la crisis. La bajada del paro de este mes de abril ha sido histórica, con un descenso de 129.281 personas, hasta situar el número de desempleados en 3.573.036. Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social el mes pasado aumentó en 212.216 cotizantes, hasta los 18,12 millones, según el Ministerio de Empleo. La economía se recupera y las cifras de empleo mejoran, pero estas mejoras no llegan, o llegan de forma desigual, a impactar en la calidad del empleo. La asignatura pendiente sigue siendo la calidad.

Existe un nicho con potencial de crecimiento. Son los llamados puestos emergentes, muy vinculados a la innovación y a la tecnología. Apenas existían hace un década, pero su nivel de competencia bajo y su salario promedio alto los convierten en una apuesta segura para quienes están en búsqueda activa de trabajo. Especialista en Ciberseguridad. Robótica, Especialista en Agile/Scrum, Especialista en UX, Back/Front End, Programador para móvil, Desarrollador de soluciones Big Data son las ofertas del futuro.

Ciberseguridad, una de las llaves para tener futuro

A los expertos en la seguridad informática de las empresas y organizaciones se les conoce como especialista en ciberseguridad. Según el análisis sobre mercado laboral, sacado de las estadísticas del buscador de empleo, (por lo que hay tratar como tal ya que no todas las ofertas se publican en internet, ni Infojobs es el único buscador), en 2016 ofertaron 1.270 vacantes. Su nivel de competencia es bajo (20 inscritos por plaza) y su salario promedio bruto es de 32.399 euros.

La robótica o diseño y construcción de máquinas capaces de desempeñar tareas realizadas por el ser humano es otra de las profesiones del futuro. En 2016 se registraron 761 vacantes, un 129% más que el año anterior. Su nivel de competencia es de 29 inscritos por vacante, y se ha reducido en los últimos 4 años (68 inscritos en 2013) debido al incremento de su demanda y la especialización de los requisitos. Su salario bruto se sitúa en los 29.351 euros.

La gestión Agile/Scrum, un conjunto de metodologías para el desarrollo de proyectos que precisan de una especial rapidez y flexibilidad y que están relacionados con el desarrollo de software o el mundo de internet, ha duplicado su volumen de demanda en los dos últimos años, llegando a las 1.241 vacantes. Tienen el salario bruto promedio más alto (38.749 euros) y su nivel de competencia es todavía muy bajo (8 inscritos por puesto).

Los especialistas en UX es una de las profesiones más demandadas en la actualidad. Se encargan de garantizar la satisfacción de los usuarios en un entorno digital o dispositivo tecnológico. En tres años ha multiplicado su demanda por 3 alcanzando las 1.018 puestos. El nivel de competencia es bajo y decreciente, de 20 inscritos por vacante (4 menos que en 2015), y su salario bruto promedio es de 33.009 euros.

¿Quién dijo miedo a los robots?

La irrupción de los robots o “robolución” genera gran incertidumbre e inseguridad, pero también abre nuevas oportunidades de empleo. El informe publicado por el Foro Económico Mundial de Davos estima que en los próximos cinco años la automatización y las nuevas tecnologías supondrán la pérdida de siete millones de puestos de trabajo en el planeta. Pero a la vez, las nuevas tecnologías generarán dos millones de empleos nuevos. Sin embargo, la población activa no se siente amenazada.

El 76% de población activa no cree que la automatización y nuevas tecnologías vayan a poner en peligro su puesto de trabajo. Sin embargo, el 40% de parados que contestaron la encuesta cree que su futuro laboral está en riesgo a causa de la automatización, mientras que en el caso de los ocupados se reduce al 20%.

Por otro lado, las personas con mayor nivel de estudios (Postgrado, Máster o Doctorado) perciben menos riesgo (11%) en su futuro laboral frente a aquellos con menor nivel de estudios. El 80% de la población activa cree que formándose puede mitigar este riesgo, pero solo el 55% lo está haciendo.

Las empresas, por su parte, confían en que las tecnologías les permitirán crear empleo. Un 54% de empresas confía en que las tecnologías les permitirán crear puestos de trabajo y el 88% cree no destruirá empleos por la automatización en los próximos cinco años.