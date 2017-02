IU, contra el inglés en los colegios porque es un idioma colonial que sólo forma camareros o inmigrantes

Etiquetas

"El bilingüismo escolar actual se orienta a un modelo de país basado en la precariedad para atender turismo y emigrar". Este mensaje es lanzado por la cuenta oficial de Izquierda Unida este martes, y que enlazaba con un informe sobre el modelo bilingüe en la educación.

El bilingüismo escolar actual se orienta a un modelo de país basado en precariado para atender turismo y emigrar. #BilingüesParaQuépic.twitter.com/3vgYPPldlZ — Izquierda Unida (@iunida) 1 de febrero de 2017

Así, el informe afirma, entre otras cosas, que el modelo bilingüe implantado con éxito en la Comunidad de Madrid y en otras regiones genera "segregaciones": "Parece que el propósito de la derecha conservadora y de los sectores neoliberales está siendo utilizar el inglés como un elemento discriminatorio y de ventaja comparativa para las clases sociales más altas".

Además, sostiene que "el profesorado no habilitado en inglés comienza a verse desplazado, a pesar de lo competentes que sean como docentes".

No solo eso: también llega a criticar que el sistema "bilingüe" sólo se refiera a "determinados idiomas, 'del norte', generalmente el inglés". "Ninguna administración educativa ni centro considera implantar un programa bilingüe en wólof (la lengua del alumnado que proviene de Senegal y Gambia), en árabe o amazigh (los idiomas del alumnado marroquí), o rumano, que hablan tantos chicos y chicas de nuestros colegios que provienen de Rumanía, con quienes el alumnado de primaria y secundaria sí que tienen que convivir en sus centros", defienden.

La preferencia por el inglés, insisten, "refleja no solo una cierta mentalidad colonial, sino que asume que la finalidad primordial de la educación obligatoria se debe orientar a su inserción en el futuro mercado laboral, como plantea en su preámbulo la LOMCE".

"Los niños no se educan para el mercado laboral, sino para la vida"

Para analizar los datos del informe, lainformacion.com ha hablado con el responsable del Área Federal de Educación de Izquierda Unida, Enrique Díez, ensayista, profesor Titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León, Doctor en Ciencias de la Educación, Licenciado en Filosofía y Diplomado en Trabajo Social y Educación Social, ha remarcado, que "utilizar el inglés como forma de contribuir a desigualdades, tal y como está sucediendo, no es algo que deba darse en la educación obligatoria"

A pesar de que en el 80% de los puestos medios y directivos se exija a hablar inglés, para el responsable de Izquierda Unida "la finalidad de la educación obligatoria no es formar para el mercado laboral. Estamos hablando de educar para la vida".

"No se trata de educar dando ventajas competitivas para el futuro mercado laboral, lo que se trata es que los niños descubran la vida, se desarrollen como personas y se conviertan en ciudadanos y ciudadanas. No deben educarse en la competitividad sino en la cooperación", ha ahondado.

Según el responsable de Educación de IU, no critican al inglés en sí mismo, sino "el modelo que se está implantando por parte del PP". Por ello, sí se han mostrado a favor de la implantación de modelos análogos en el País Vasco y Cataluña para el estudio del euskera y el catalán.

La diferencia fundamental, para el político, es que se trata de "idiomas nativos". Una mayor parte de los niños vascos no tienen el euskera como lengua materna lo que, según el informe, retrasaría el aprendizaje ya que impide que los niños comprendan la asignatura. No obstante, en el caso del euskera no sería un problema ya que "ha habido toda una historia de represión franquista de la lengua que ahora hay que paliar", justifican.