DISCAPACIDAD. FUNDACIÓN ONCE Y EL IME SE UNEN PARA PROMOVER LAS BECAS CONTRATO DIRIGIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- Su objetivo es facilitar la incorporación laboral de este colectivo en las empresas. El Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME) de la Universidad de Salamanca ha cerrado un acuerdo de colaboración con Fundación ONCE para facilitar la incorporación de personas con discapacidad en las empresas. Según el mismo, Fundación ONCE se compromete a la difusión entre todo su colectivo de las becas contrato que consiga el IME para personas con discapacidad.En una reunión celebrada la pasada semana en la sede de Fundación ONCE en Madrid participaron Isabel Martínez Lozano, comisionada para Universidades, Juventud y Planes Especiales de Fundación ONCE; Julio Pindado García, director del IME, y Jesús Galende, director de IME Business School. Su objetivo fue establecer las líneas de colaboración necesarias que permitan prestar un mayor apoyo a las personas con discapacidad.Este acuerdo complementa el suscrito el año pasado por el IME con Fundación Mapfre, que ya se ha prorrogado, para ofrecer cuatro becas contrato para el próximo curso. La experiencia durante este curso, según sus impulsores, está siendo muy satisfactoria, ya que los alumnos están respondiendo con creces a las expectativas depositadas en ellos. Se espera que con la colaboración de Fundación ONCE se consigan más candidatos y que puedan dirigirse hacia otras empresas.La idea es que cualquiera de estos alumnos se incorpore a uno de los programas ofertados por IME Business School, la Escuela de Negocios de la Universidad de Salamanca. A la oferta del pasado curso se unen tres programas fruto de las necesidades que las empresas han transmitido a los profesionales y profesores que forman el IME. Estos títulos son: Global MBA, Executive MBA y Programa Integral de Gestión Empresarial.