APIA advierte de que Andalucía "da el título" de la ESO "sin agotar" la convocatoria extraordinaria de septiembre

Esto, según ha indicado a Europa Press el coordinador jurídico de APIA, Javier Derrac, "contraviene la propia Ley Orgánica de Educación, porque no se ha derogado la prueba extraordinaria de septiembre, e incluso contradice nuestro propio decreto de calendario y jornada que está adaptado a la LOE, que dice que el final de curso para los alumnos de cuarto de la ESO con asignaturas pendientes acaba en septiembre", y, por tanto, "la decisión de titulación hay que hacerla en septiembre cuando se ha agotado la convocatorio y concluye el expediente".

La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) advierte que la Consejería de Educación permite "dar el título" de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) a los alumnos en el mes de junio incluso cuando tengan dos asignaturas pendientes "sin agotar" la convocatoria de septiembre que "sigue vigente".

Derrac ha señalado que este asunto, que ha sido avanzado por el diario El Mundo, "ya tiene precedentes" y que lo denunciaron al Defensor del Pueblo Andaluz, porque "en algunos sitios los directores tenían permiso, un tanto clandestino, a través de la Inspección de que titularan a sus alumnos con asignaturas suspensas en junio si los equipos docentes lo veían necesario", pero lo que ocurre es que este curso la Consejería de Educación "ha decidido generalizarlo".

Así, explica que, "aprovechando" la publicación por parte del Ministerio del Real Decreto 562/2017 que regula la obtención de los títulos de Graduado en ESO y Bachiller y que dictamina que "se podrán titular los alumnos de cuarto de la ESO que al final del curso hayan suspendido dos asignaturas, siempre que no sean matemáticas y lengua, simultáneamente", la Inspección General de Educación "dictó instrucciones 'sotto voce' a las delegaciones territoriales de que dijeran a los directores que podían titular a los alumnos si los equipos docentes querían en junio sin mayor problema".

Ante esto, APIA señala que ha denunciado ante la Fiscalía Superior de Andalucía, porque la convocatoria extraordinaria de septiembre "sigue vigente", de hecho "el expediente administrativo concluye la primera semana de septiembre cuando se hacen las evaluaciones". "Eso no está derogado, pero la Inspección General lo deja de facto como si se hubiera derogado", afirma la asociación, que indica que "las instrucciones no existen legalmente y no podemos recurrirlas".

De este modo, aseguran que "se ven obligados" a poner la denuncia correspondiente porque "el Decreto 301 dice claramente que está en pleno vigor, y que el curso para los alumnos suspensos finaliza en septiembre", por lo que "realmente se está haciendo una propuesta de titulación en junio a sabiendas de que hay que cerrar el acta en septiembre, que es cuando concluye el procedimiento administrativo".

"Es una chapuza increíble", afirma Derrac, que insiste que "no se puede hacer la propuesta de título antes de que finalice el curso". De este modo, afirma que la denuncia presentada "es por falsedad en documento público porque la aplicación Séneca está permitiendo cumplimentar una acta en junio haciendo una propuesta de titulación cuando no se puede hacer en junio habiendo asignaturas suspensas" y "delitos de prevaricación por inducir a los equipos docentes a que adopten decisiones contrarias a derecho".

Además, con el "agravante" de que "hay un informe de 2009 de la Delegación Territorial de Sevilla en el que los servicios técnicos desaconsejan hacer esto", porque, insiste, "el final de curso acaba en septiembre para alumnos que tienen asignaturas suspensas", y añade que "podría darse una discriminación contra alumnos que son menores de edad". Igualmente, destaca que "no hay precedentes de esto en toda España".