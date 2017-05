C-LM contabiliza 64 casos de acoso escolar este curso y registró 130 durante el pasado

Etiquetas

El consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto, ha ofrecido datos sobre los casos de acoso escolar registrados en la Comunidad Autónoma, tasando en 130 los ocurridos durante el pasado curso 2015/2016 de un total de 301 protocolos puestos en marcha, "un 45,6% de todos los casos abiertos y solo afectando a un 0,034% del alumnado", según el consejero, que en todo caso ha apostado por "reducir esa cifra al cero".

Así lo ha puesto de manifiesto en su intervención durante un debate general celebrado en el Parlamento regional sobre acoso escolar, donde ha añadido que este curso ya se han contabilizado 64 casos de acoso escolar, "detectados entre 264 protocolos abiertos, un 26,55% de las actuaciones". En los últimos años, según el titular de Educación, ha habido un "ligero aumento" en el registro de casos, "no porque haya habido más, sino porque hay más sensibilidad a la hora de denunciar".

Para combatir el acoso, Felpeto ha resaltado que este Gobierno ha recuperado el Observatorio de Convivencia Escolar, impulsado por el Gobierno de José María Barreda e interrumpido con el Gobierno de Cospedal, tras lo que se ha retomado en esta legislatura.

Las reuniones mantenidas por este Observatorio ha servido para, entre otras cosas, poner en marcha un protocolo que recoge acciones como ofrecer charlas en centros educativos por parte de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o el diseño de actividades alternativas para los tiempos de recreo.

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Ángel Felpeto ha hablado en su turno de palabra sobre las comunidades de aprendizaje, que han pasado de dos a diez en los últimos años y por las que el Gobierno regional "quiere apostar".

De este modo, ha argumentado que ya son 1.327 alumnos educándose en este tipo de centros, que a su juicio favorecen la inclusión y evitan tanto el abandono temprano como el absentismo.

Sobre la Unidad de Atención al profesorado amparada en la Ley de Autoridad aprobada por el anterior Gobierno, ha dicho que "tiene un papel fundamental", si bien "es insuficiente" y se está trabajando para "transformarla en una unidad que preste más atención a todos los miembros de la comunidad educativa".

PROGRAMA 'TÚ CUENTAS'

El consejero también ha ofrecido datos del programa 'Tú Cuentas', liderado por su departamento y por la Consejería de Bienestar Social, que durante el pasado curso detectó 84 casos de acoso --seis de ellos de ciberacoso-- a menores.

Se llevaron a cabo 66 intervenciones a través de los seis equipos profesionales creados para tal efecto, 35 de las cuales derivadas de centros educativos.

Los datos referentes al presente curso colocan la cifra en 14 casos detectados en el primer trimestre, dos de ellos de ciberacoso.

PODEMOS: "NO SOLO ATENDER A NIÑOS MALOS"

El diputado de Podemos José García Molina ha propuesto al consejero varias medidas, de cara al modelo de convivencia en las aulas, como el aumento de los profesionales de acción social elaborando "un estudio para ver cuantos se necesitan" con el objetivo de "generar un clima de convivencia y no solo para atender a niños malos".

Asimismo, ha solicitado otras como "un doble orientador en centros de más de 500 alumnos; el incremento de horas de tutorías para atender a los grupos; planes específicos de profesorado para aprender algo más sobre la resolución de conflictos, así como la coordinación de la Consejería de Educación con las demás como Bienestar Social, o con las administraciones locales".

En esta línea, le ha pedido a Felpeto "que ponga carne" en este ámbito y acepte alguna de estas medidas, lamentando que el modelo de convivencia que se aplica, fue elaborado en 2006 y data de 2008, y "no se ha actualizado desde entonces".

El diputado morado ha criticado que cuando la Consejería de Educación presentó en febrero de 2017 el borrador de protocolo de acoso escolar, no se aceptaron las propuesta de Podemos cayendo la Junta en "la política del Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como".

PSOE CRITICA EL NEGATIVISMO DE PODEMOS Y PP CRITICA LAS SUSTITUCIONES

Por su parte, el diputado socialista Fausto Marín ha criticado el "negativismo" de García Molina y le ha rebatido que desde su partido presentaron propuestas a este borrador y sí se las aceptaron. "Miel sobre hojuelas", le ha dirigido al diputado de la formación morada.

Así, ha puesto en valor la puesta en marcha de este protocolo por parte del departamento que dirige Felpeto, pero también ha destacado el papel que cumple la familia así como los medios de comunicación, acusando a algunos de difundir "contravalores".

De su lado, la diputada del PP Claudia Alonso ha criticado que no se dote adecuadamente el protocolo de acoso "y se gaste 150.000 para iluminar los molinos de Alcázar de San Juan". "¿Cómo van a hacer los padres y la comunidad educativa para hacer frente a este protocolo? ¿Cómo lo van a dotar?", se ha preguntado la 'popular'.

También le ha reprochado a Felpeto que lo que puede afectar a la convivencia en las aulas es que se cerraran los llamamientos cerca de la Semana Santa y las sustituciones de profesorado se hayan materializado "hace escasos días". Finalmente, ha acusado al consejero del ramo y al presidente regional Emiliano García-Page de ser "inútiles políticamente" y ha pronosticado que el tercer curso que asumen, el próximo, tiene el riesgo de ser "el tercero que se cargan".

RESOLUCIONES

Los diputados castellano-manchegos han aprobado sendas resoluciones sobre este asunto presentadas por los grupos socialista y 'popular'. Así, la proposición del PSOE, que ha recibido el apoyo de Podemos para superar el trámite, pedía seguir impulsando el Observatorio Regional y promover medidas de igualdad dando cumplida información de las mismas en el Parlamento.

De su lado, la abstención de PSOE y Podemos ha servido para dar luz verde a la propuesta del PP a raíz de la cual las Cortes instan al Gobierno regional a aplicar medidas normativas necesarias y efectivas a eliminar el acoso, así como para cumplir con la normativa existente en materia de ratios de alumnos.