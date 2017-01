EXPERTOS ACHACAN LOS MALOS RESULTADOS EN MATEMÁTICAS AL MAL DISEÑO DEL CURRÍCULUM Y A LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES

Etiquetas

El profesor del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), Pedro Ramos, achacó este martes los malos resultados de España en Matemáticas al mal diseño curricular de la asignatura y a la falta de formación del profesorado que la imparte.En el último informe PISA, España se situó en la media europea en cuanto a comprensión Lectora y Ciencias, pero sigue cuatro puntos por debajo en Matemáticas, afirma este miembro de la Comisión de Educación de la Real Sociedad Matemática Española .En su opinión, el problema es que el currículo “es muy extenso, los profesores tienen que ir corriendo para terminar el programa y los chicos se lo aprenden de memoria, tratan de hacer los exámenes, pero no asimilan los conocimientos. Por tanto, no llegan a desarrollar las competencias”.A su juicio, “dedicamos en la Primaria muchas horas a hacer multiplicaciones y divisiones enormes y los niños empiezan a ver las matemáticas como un engorro. Desde luego hay que hacer algunas cuentas, pero no tantas. Esa es la dinámica que se sigue en otros países como Singapur –a la cabeza en Matemáticas en el informe PISA-, donde los divisores con más de una cifra ya no están en el currículo de Primaria, explicó Ramos.Por ello, defendió modelos como el implantado en Singapur, donde "estudian menos cosas, pero con más profundidad, de forma que los estudiantes aprenden, adquieren el conocimiento necesario y es más fácil para ellos enfrentarse y resolver los problemas de esta u de otras asignaturas”.Por otro lado, sugirió que Los problemas en el aprendizaje de las matemáticas también estarían relacionados con la formación del profesorado. En este sentido, apoyó las voces que defienden el establecimiento de un sistema tutelado y con evaluación final, como el MIR en Medicina, para los primeros años de ejercicio profesional.