El Parlament emplaza al Gobierno a publicar mediante un Real Decre la tasa de reposición de empleados públicos para 2017

La Comisión de Cultura, Educación y Deportes ha aprobado este jueves una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a publicar, mediante un Real decreto, y de manera independiente a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, la tasa de reposición de efectivos al servicio de las administraciones públicas para 2017.

Además, el Parlament también insta al Gobierno a eliminar la tasa de reposición de efectivos de personal al servicio de la Administración Pública y hacer posible que las diferentes administraciones públicas adapten su oferta de ocupación pública en función de sus necesidades y capacidades financieras.

El objetivo es que los diferentes gobiernos de las Comunidades Autónomas "puedan poner en marcha sus procesos de acceso a la función pública y más especialmente de la función pública docente. La iniciativa ha sido presentada por el PSIB y aprobada por ocho votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

BIBLIOTECA PÚBLICA CAN SALAS

Por otra parte, la Comisión de Cultura también ha aprobado una proposición no de ley en la que insta al Govern a disponer dos buzones en la Biblioteca de Can Salas para dejar todo el material que se ha prestado "hasta que no se solucione el problema del horario".

En este sentido, el Parlament también pide ampliar de forma progresiva el horario de la biblioteca y propone que quede, al menos durante los meses que van de septiembre a junio, de lunes a sábado de 8.30 a 20.30 horas y los domingos de 9.30 a 14.00 horas.

Además, propone aplicar el mismo horario para la sala de infantil y juvenil y para la de investigadores. Finalmente, insta al Govern a dotar la biblioteca pública con el personal necesario para hacer efectivo dicho cambio de horario. La iniciativa ha sido presentada por el PI y aprobada por unanimidad.

Paralelamente, la Comisión también ha aprobado por unanimidad una PNL presentada por el PP en la que solicita a la Conselleria de Educación que abra un comedor escolar en cualquier colegio público del municipio de Sant Joan de Labritja para el próximo curso 2017-2018.