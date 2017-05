La Cátedra ADItech organiza el día 12 una charla para comprender la innovación a través de una selección de libros

Etiquetas

La italiana Antonella Broglia, organizadora de conferencias locales TEDx, impartirá la charla en la Escuela Navarra de Teatro

La Cátedra ADItech de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha organizado para este viernes 12 de mayo una conferencia en la que la italiana Antonella Broglia, organizadora de TEDxMadrid, desgranará ideas esenciales para comprender la innovación en el mundo actual a través de una retícula de libros conectados.

La charla, titulada 'Estado del mundo en 20 libros', tendrá lugar a las 12.30 horas en la Escuela Navarra de Teatro (calle San Agustín, 5, de Pamplona) y es gratuita previa inscripción online.

Antonella Broglia, doctora en Derecho por la Universidad de Módena (Italia), es organizadora de dos de las conferencias locales de la entidad de difusión de ideas TED (TEDxMadrid y TEDxYouth@Madrid) y comisaria de TEDxSkoll (sobre emprendimiento social). Su carrera profesional, de más de treinta años, se ha desarrollado dentro del mundo de la publicidad y el marketing. Ha sido, entre otros cargos, consejera delegada de las agencias Ogilvy & Mather de Roma y Saatchi & Saatchi España, donde también ejerció como vicepresidenta. Desde 2006 a 2014, ha sido consultora del 'think tank' Infonomía, especializado en servicios de innovación.

Broglia promueve plataformas de emprendedores culturales y, de hecho, es embajadora de Ashoka España, una entidad que lleva más de 35 años seleccionando y apoyando emprendedores sociales innovadores. También colabora, tratando cuestiones de innovación social, en el programa de Televisión Española 'Para todos La 2'. Además de su trabajo como actriz en Theatre for the People, Broglia es formadora, para entornos académicos y empresariales, sobre cómo hablar en público.

Esta conferencia está financiada con cargo al proyecto europeo INKREASE (INnovation and Knowledge for Regional Actions and SystEms, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo principal es la mejora de las políticas y programas para promover la innovación, dirigidas a aumentar la competitividad regional a través del fomento del diálogo y la colaboración entre la industria y la investigación.

Es uno de los cuatro proyectos actualmente en marcha en Navarra financiados por el programa de cooperación Interreg EUROPE. Participan, en este caso, la Corporación Tecnológica ADItech y la Dirección General de Industria, Energía e Innovación del Gobierno de Navarra, además de regiones de seis países europeos (Austria, Dinamarca, Francia, Hungría, Italia y Lituania), ha informado en una nota la UPNA.

La Cátedra ADItech, creada en 2015 tras un acuerdo de colaboración científico-tecnológica firmado entre la UPNA y la Corporación Tecnológica ADItech, busca incentivar la cooperación educativa para formar profesionales adecuados a las necesidades y exigencias del entorno tecnológico, pero también contribuir a una formación continua adaptada a los requerimientos específicos de los tecnólogos especialistas de ADItech y los centros que participan en la Corporación (AIN, CEMITEC, CENER, CIMA de la Universidad de Navarra, CNTA y Navarrabiomed). La citada cátedra está dirigida por el profesor titular de Física de la Materia Condensada y director del Instituto de Investigación en Materiales Avanzados de la UPNA (InaMat) Iñaki Pérez de Landazábal Berganzo.