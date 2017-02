Continúa la convocatoria de paro parcial para este martes del IES 'Las Encinas' de Valencina de la Concepción

Etiquetas

La Asociación de Madres y Padres de alumnos (AMPA) del Instituto de Educación Secundaria (IES) 'Las Encinas' de Valencina de la Concepción (Sevilla) ha confirmado que continúa la convocatoria de "paro parcial" para este martes de 10,30 a 11,00 horas, en demanda de soluciones a la falta de personal administrativo y de servicios y a la "masificación y división del centro", cuya comunidad educativa se reparte entre el edificio estrenado en 2007 y otro levantado en 1934.

Así, una de las portavoces de la AMPA, Ana Belén Arribas, ha explicado a Europa Press que, a pesar de que se ha estudiado la posibilidad de desconvocar esta manifestación, tras la llamada de un responsable de la Consejería de Educación al director del centro escolar y al alcalde de la localidad, Antonio Suárez Sánchez, en donde informaba de que esta semana se solucionaría el servicio de los conserjes necesarios, van a seguir con el "paro parcial" porque "esto es la punta del iceberg y no basta".

En este sentido, ha indicado que "el asunto de los conserjes no soluciona esta situación y lo más importante es la masificación que existe de alumnos y el deterioro del edificio, a lo que no han dado solución", ha abundado. Así, ha detallado que "el centro no funciona bien con 29 unidades, cuando está pensado para un total de once", al tiempo que ha lamentado que lleven "seis años de provisionalidad ubicados en el antiguo edificio".

La portavoz ha incidido en que están "indignados" y en que lo quieren "todo por escrito" porque tanto padres y alumnos "no confían en los políticos", tal y como han sostenido en la reunión que han mantenido este lunes los delegados de padres y alumnos para debatir si llevaban a cabo este paro. En este sentido, seguirán movilizándose hasta que tengan una solución y una respuesta ante esta situación.

La convocatoria de paro técnico, según un documento recogido por Europa Press, desgrana que la comunidad educativa del IES se divide entre el nuevo edificio inaugurado en 2007 en la calle García Lorca, "diseñado para tres líneas" educativas pero con 900 alumnos que suponen "el doble" de la capacidad al acoger las instalaciones "seis líneas", y el "viejo edificio" de la calle Trabajadores, que data de 1934 y que fue "reutilizado" a partir del curso 2009/2010 para dar solución al creciente número de alumnos.