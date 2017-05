Luz verde al decreto por el que se establecen las normas para la aplicación de los conciertos educativos en Extremadura

Etiquetas

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se establecen normas para la aplicación del régimen de conciertos educativos a partir del curso académico 2017/2018.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha explicado que al finalizar el curso 2016/2017 expira el plazo de cuatro años para el que se suscribieron conciertos educativos, por lo que se hace preciso establecer las nuevas reglas procedimentales que regirán la convocatoria relativa a la suscripción, renovación, modificación y extinción de dichos conciertos para los cursos escolares de 2017/2018 a 2020/2021, excepto en el caso de Educación Primaria, donde el concierto se extenderá hasta el curso 2022/2023.

De acuerdo con la redacción del texto, podrán integrar el régimen de conciertos educativos los centros privados que ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas por la Ley y satisfagan necesidades de escolarización en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de educación.

Asimismo, se establece que tendrán prioridad para acogerse al régimen de conciertos aquellos que atiendan a poblaciones escolares de condiciones socioeconómicas desfavorables o realicen experiencias de interés pedagógico que reviertan en beneficio del sistema educativo.

En todo caso, tendrán preferencia los centros que, cumpliendo esos requisitos, estén constituidos y funcionen en régimen de cooperativa.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Gil Rosiña ha informado de que la comunidad autónoma de Extremadura cuenta con 78 centros de educación concertados, en los que estudian 33.000 alumnos y en los trabajan 2.200 maestros y profesores.

Así, también ha recordado que el borrador de este decreto fue presentado y debatido con la incorporación de algunas mejoras en la Mesa de la Concertada, siendo ésta, ha dicho, la "primera vez que esto ocurre" (que se lleve a la mesa correspondiente).

"MEJORA" AL ANTERIOR DECRETO

De esta forma, Isabel Gil Rosiña ha destacado que el decreto aprobado este martes "mejora" al anterior, a lo que ha añadido que aprobar otro decreto "no solo es una cuestión de imperativo legal" sino que el nuevo incorpora aspectos antes ausentes y que eran necesarios regular para un mejor funcionamiento de los centros concertados.

Entre esas novedades, destacan la posibilidad de que, si un centro concertado va a aplicar programas educativos que han sido autorizados por la administración, la Junta puede otorgar a dicho centro más recursos.

Asimismo, se establece la necesidad de que los profesionales que atiendan al alumnado con necesidades específicas tengan la titulación correspondiente para ello, en aras a la "calidad" de la educación.

"Ante las declaraciones infundadas y falsas de algunos, no es un capricho de la Junta de Extremadura querer regular ahora y aprobar un decreto de la concertada", ha aseverado la portavoz del Ejecutivo regional.

En esta línea, Isabel Gil Rosiña ha espetado que no admitirá "lecciones de la concertada" y "declaraciones falsas que quieren confundir" a las familias extremeñas por parte del PP, cuando este partido se olvidó de presupuestar 30 millones de euros.

Además, y preguntada por si el número de conciertos disminuirá o aumentará, la portavoz del Ejecutivo extremeño ha indicado que dicha cuestión no tiene respuesta hasta que no se reúnan las comisiones de valoración y hasta que no se convoque la orden.

En esta línea, ha abogado por reflexionar ante la cada vez menor población en edad escolar, ya que hay plazas en educación infantil que se quedan sin cubrir en la región.