Marín (Cs) ve "positivo" el decreto de educación infantil, pero "hay cuestiones que mejorar antes de que entre en vigor"

El presidente y portavoz del grupo parlamentario andaluz de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha calificado de "positivo" el decreto ley de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil, aunque ha señalado que "hay cuestiones que mejorar antes de que entre en vigor en 2018".

En declaraciones a los periodistas en una visita a Jerez de la Frontera (Cádiz), Marín ha afirmado que "el principal problema del decreto de infantil es que no se ha explicado".

En este sentido, ha añadido que "hay que dejar claro que hoy ninguna familia durante el año se va a quedar fuera de poder solicitar que su hijo pueda ser incorporado, haya nacido en la fecha que haya nacido, simplemente porque haya decidido matricularlo y solicitarlo en octubre en vez de en mayo". Asimismo, ha valorado que haya "más presupuesto para Educación Infantil, más plazas disponibles y más centros".

No obstante, Marín ha señalado que "hay cosas que no se han hecho bien y el Gobierno de la Junta no lo ha hecho como tenía que haberlo hecho", ya que, a su juicio, "tenía que haberlo consensuado y haber escuchado a las organizaciones cuando hablaban de una red de centros para que no hubiera algunos con listas de espera y otros que se quedaran vacíos".

El portavoz de Ciudadanos ha afirmado que está "seguro que a lo largo de este año se van a ir haciendo antes de que entre en vigor en 2018", ya que "hay muchas cuestiones que se van a ir poniendo en marcha".

Marín ha valorado la aportación de 175 millones "en una enseñanza que no es obligatoria y que ahora se permite a los andaluces poder disponer de este recurso". En este sentido, ha añadido que "hay que valorar que habrá más de 60.000 familias que van a tener gratuidad en la educación infantil", por lo que el decreto "es positivo en su conjunto aunque habrá que mejorar muchas cuestiones antes de que entre en vigor".