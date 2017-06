Padres se muestran satisfechos por las medidas de Educación ante el calor y piden arreglar el problema "centro a centro"

Etiquetas

La Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Confedampa) se ha mostrado satisfecha de las medidas llevadas a cabo por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ante la ola de calor y el sobrecalentamiento de los centros educativos --la principal de las cuales pasa por autorizar que los alumnos dejen de ir a clase hasta final de curso--, al tiempo que ha manifestado que el conflicto debe arreglarse mediante un protocolo de actuación en el que se estudie la situación "centro a centro".

"No era lo que queríamos exactamente, en una carta que le remitimos a la consejera le pedíamos la suspensión inmediata de las clases, pero, al dar de alguna forma libertad a los padres para elegir si llevarlos al centro o no, entendemos que la respuesta es más o menos la adecuada", ha precisado a Europa Press el presidente de Confedampa, José Manuel Nieto.

Tras indicar que "no creemos que hubiera pasado nada por cortar las clases a cinco días del final, cuando las evaluaciones ya están hechas y lo único que queda es la fiesta de final de curso", Nieto considera que la solución "no es mala".

A partir de ahora, se abre un periodo en el cual Confedampa considera que hay que dar instrucciones a las directivas de los centros para que en cada centro se tomen las medidas oportunas y se instauren las medidas idóneas de climatización: "no todas las aulas deben llevar aire acondicionado, puesto que no todas tienen el mismo problema, no es una solución común".

De ahí, según el presidente del colectivo, la importancia de analizar la tesitura de cada centro, para lo cual Nieto propone que los consejos escolares emitan informe sobre el estado de los edificios, algo en lo que son competentes, y vean las necesidades de cada uno según el clima.

Asimismo, la confederación considera que debe tenerse en cuenta este aspecto en las nuevas construcciones, pues las condiciones climatológicas "no van a remitir ni a ser cíclicas, ya que si el cambio climático sigue avanzando esto va a ser moneda de uso común".