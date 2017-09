De la Torre, sobre el ruido en colegios: "no vamos a mirar para otro lado aunque no sea nuestra competencia"

Etiquetas

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dejado claro este martes que desde el Ayuntamiento no van a "mirar para otro lado" en relación con los ruidos en los colegios debido a las actividades que en ellos se realizan por las tardes pese a que "no sea competencia nuestra"; y ha confiado en que en "no muchas semanas, en poco tiempo" se pueda resolver este problema.