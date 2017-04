La exposición 'Cómo ser auténtic@s súper héroes' aterriza en El Carmen en defensa de los Derechos Humanos

Etiquetas

Está abierta hasta el 5 de mayo pero las plazas ya están cubiertas, por lo que el Ayuntamiento estudia ampliarlo y extenderlo

El Centro Municipal El Carmen acoge hasta el próximo 5 de mayo la exposición 'Cómo ser auténtic@s súper héroes' con la que pretenden informar, formar y sensibilizar a los más pequeños sobre la realidad de muchos países subdesarrollados y la defensa de los Derechos Humanos fundamentales.

Organizado por la Concejalía de Juventud y Cooperación al Desarrollo junto con Manos Unidas, la iniciativa, que podría extenderse y aterrizar en otros barrios de Murcia y pedanías antes de verano, consta de 13 paneles, divididos en cuatro bloques, que crean diferentes espacios cerrados y con el que gracias a un personaje animado "muy cautivador", Súper Pepón, "enseña a los niños a crecer en valores".

Y es que, según ha detallo la concejal Rebeca Pérez, la muestra contiene pruebas prácticas "en las que los pequeños podrán reflexionar sobre la generosidad o la responsabilidad y en la que se acerca a los niños, de entre seis y doce años, a situaciones de desigualdad e injusticia a fin de educar y buscar compromisos a la hora de actuar".

Así, ha acentuado la edil de Juventud, "es posible que los niños adquieran valores como el respeto o la generosidad, a fin de hacer entre todos un mundo más justo". Pues, ha enfatizado la presidenta delegada de Manos Unidas en Murcia, Teresa Romero, "si los niños desarrollan esa capacidad de comprender que todos somos iguales pero, sin embargo, no todos estamos en igualdad de condiciones, podrán entender por qué se solicita y se necesita ayuda".

Concretamente, en la exposición se explica la historia de Pepón, un niño como cualquiera pero que tiene súperpoderes como un Súper Héroe más. Al principio, no sabía controlarlos, por lo que sus papás lo apuntaron a la 'Academia de Súper Héroes de Jotam'.

Sus herramientas son saber escuchar a los demás, decir siempre la verdad, usar la imaginación para volar muy alto y poder buscar soluciones a los problemas, visión especial entrenada para localizar a quién necesita ayuda, fuerza para movilizar a los demás contra las injusticias y no desanimarse si no se consiguen algunas cosas. Además cuenta con un traje especial para ser capaz de ponerse en la piel de los demás.

La misión a la que se enfrenta es conocer los Derechos Humanos fundamentales, "seamos niños o niñas, de cualquier color o religión, hablemos el idioma que hablemos o hayamos nacido en un país u otro", y luchar para que se cumplan porque "tenemos derecho a ser protegidos, a tener un nombre y pertenecer a un país, a crecer sanos, a recibir cuidados especiales si lo necesitamos, a tener una familia que nos quiera, aprender, divertirnos y jugar, a ser ayudados, a ser libres y a soñar o a ser de todos los colores y que nos respeten".

Pero también "superar desafíos generados por enemigos muy fuertes" como la Hada Ry Keza cuyo objetivo es acumular toda la riqueza posible recorriendo el planeta en su coche 'kpital' "absorbiendo la riqueza del mundo y generando desigualdad por donde pasa". Una imagen con la que se pretende mostrar al niño que es erróneo creer, por ejemplo, que "tener más cosas me hará más feliz".

Entre los 'villanos' también se encuentra el Capitán Despilfarro, que tiene como objetivo conseguir que millones de personas no coman cada día y lo consigue con su potente aspirador 'Carcomida' con la que traga toneladas de alimentos que expulsa en forma de basura "y al que hacemos más fuerte cuando me quejo de que no tengo hambre a la hora de comer o me sirvo de mucha comida, más de la que me puedo comer".

Así como el Fantasma Justino, cuyo objetivo es conseguir que las mujeres no tengan las mismas oportunidades que los hombres, difundiendo por el mundo la idea que los hombres son superiores y al que fortalecemos cuando "me río de un niño porque está llorando, creo que las tareas de la casa las deben hacer solo las mamás y las niñas o no dejo a las niñas participar en actividades que considero de niños".

Además del Doktor Pupas, que persigue que las personas enfermas no puedan curarse evitando que construyan hospitales y se acceda a las vacunas y medicamentos o Abe Cenutrio, que impide que las personas puedan estudiar, y "al que ayudamos si no valoro que tengo la oportunidad de aprender, protesto porque tengo que ir al 'cole', no cuido los materiales escolares o hago los deberes de cualquier manera".

Entre las pruebas, los pequeños se preparan para desenmascarar las mentiras de los Súper Villanos diciendo en voz alta el color en el que están escritas las palabras, no leerlas, a fin de decir siempre la verdad y saber descubrir quién miente.

En otra, potencian la visión para localizar a quién necesita ayuda, colocándose a unos tres metros de distancia de un panel concreto, fijándose en dos imágenes: la figura de un niño y la de una niña; tapándose el ojo derecho y con el izquierdo mirar la figura del niño, acercándose poco a poco hasta que la imagen de la niña desaparece. Y es que, según indica la exposición, "un Súper Héroe de verdad debe mirar el mundo desde una posición en la que ninguna persona sea invisible".

La exposición ya tiene cubiertas todas las mañanas hasta el próximo 5 de mayo con la visita de tres grupos distintos de seis centros escolares de la zona. Aunque, según ha apuntado la concejal de Juventud, pretenden extenderla y ampliarla a otras zonas.

Por último, ha desatacado que hay otra muestra puesta en marcha desde el Ayuntamiento de Murcia relacionada con el desperdicio de alimentos, "que arroja datos importantísimos, como que cada familia murciana tira 68 kilos de basura al año, el 18 por ciento de lo que compramos".