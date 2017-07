El doctor Anthony Bonner, galardonado con la Medalla de Honor de la Red Vives de Universidades a propuesta de la UIB

Etiquetas

El reconocido lulista es doctor honoris causa por la Universitat de les Illes Balears

El doctor Anthony Bonner, doctor honoris causa por la Universidad de las Islas Baleares, ha sido galardonado con la Medalla de Honor de la Red Vives 2017 a propuesta de la Universitat de les Illes Balears.

La entrega del galardón ha tenido lugar en el marco del acto de clausura del curso académico 2016-17, que ha tenido lugar en Andorra, según informa la UIB.

La doctora Maribel Ripoll, profesora del Departamento de Filología Catalana y Lingüística General y coordinadora de la Cátedra Ramon Llull de la UIB, ha sido la encargada de pronunciar la laudatio, en un acto que ha sido conducido por el presidente de la Red Vives y Rector de la Universidad de Andorra, Miquel Nicolau.

La distinción se acordó en el marco de la reunión del Consejo General de esta institución a la cual asistieron el Rector de la UIB, Llorenç Huguet, que tuvo lugar los días 23 y 24 de febrero en Sant Fruitós de Bages (Barcelona).

La Red Vives de Universidades es una institución sin ánimo de lucre que representa y coordina la acción conjunta de 22 universidades de cuatro estados europeos en enseñanza superior, investigación y cultura.

Los rectores y las rectoras de las universidades miembros integran el Consejo General, el órgano supremo de la asociación, y el órgano de decisión y gestión estratégica que establece el programa general de actuación, y supervisa la gestión y realización de las diferentes actividades.

ANTHONY BONNER

Anthony Bonner nació en Nueva York el año 1928. Estudió Teoría Musical y Composición en la Universidad de Harvard (1945-1950) y después amplió los estudios en el Conservatorio de París con la profesora Nadia Boulanger. En 1954 se estableció en Mallorca, aunque entre 1958 y 1959 volvió a Nueva York, donde ejerció como crítico musical en el New York Herald Tribune. El 1959 retornó definitivamente a Mallorca. En 1977 fundó el grupo musical Camerata Barroca de Puigpunyent.

Una parte de su actividad se ha centrado en la defensa del patrimonio natural de las Baleares. En 1973 fue uno de los fundadores del Grup d'Ornitologia Balear (GOB) y ocupó la presidencia interinsular desde 1980 hasta 1997. Es autor del libro Plantes de les Illes Balears (1976; en versión inglesa 1985).

Ha traducido al inglés la obra completa de François Villon, la antología de poesía trovadoresca Songs of the Trobadours, la novela Tots som iguals de Josep M. Espinàs (con el título By Nature Equal, 1961), Vint mil llegües de viatge submarí de Jules Verne, y Cousin Bette de Balzac (1961).

Anthony Bonner ha contribuido decisivamente en difundir y actualizar la obra y el pensamiento de Llull. Además, con sus trabajos lulísticos ha contribuido de manera muy eficaz a la internacionalización de la figura de Ramon Llull y, como es lógico, también, de la cultura catalana.

Todo ello lo ha llevado a cabo mediante publicaciones diversas. Así, es autor de los libros Ramon Llull. Vida, pensament i obra literària (1988), en colaboración con Lola Badia; Ramon Llull (1991); Diccionari de definicions lul·lianes / Dictionary of Lullian Definitions (2002), amb M. I. Ripoll; L'Art i la lògica de Ramon Llull. Manual d'ús (2012); etc.