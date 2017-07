La Cámara de España participará en un proyecto europeo para mejorar la relación de universidades y empresas

Etiquetas

La Cámara de Comercio de España participará, junto con socios de 7 países europeos, en el proyecto Wexhe para profundizar en el conocimiento de las relaciones entre la universidad y la empresa, según ha informado en un comunicado.

Wexhe es un proyecto a tres años, desde comienzos de 2017 a diciembre de 2019, que cuenta con financiación europea del Programa Erasmus+ de la Comisión Europea y que supone la continuidad del programa Emcosu (Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organizations and Universities).

La 'Alianza del Conocimiento para Integrar el Espíritu Emprendedor y la Experiencia Laboral en la Educación Superior', Wexhe por sus siglas en inglés, definirá propuestas para corregir los desajustes identificados entre la formación y habilidades adquiridas por los recién graduados y las que demandan las empresas.

Esta iniciativa propuesta por la Universidad de Groningen (Países Bajos) pretende estudiar el desequilibrio entre la enseñanza teórica y la práctica en la educación superior, así como las causas del aumento del desempleo entre los graduados y la peor calidad de sus trabajos.

El proyecto Wexhe va a desarrollará sus trabajos a través de entrevistas para analizar casos de éxito en la oferta de prácticas en las diferentes áreas que las empresas realizan a estudiantes de los últimos cursos universitarios y a recién graduados y emprendedores universitarios.

En concreto, Wexhe elaborará guías que permitan a las universidades y empresas diseñar una formación en centros de trabajo adaptada a las capacidades y habilidades que demandan las empresas.

En el proyecto participan la Universidad de Groningen y la University Industry Innovation Netwwork(Países Bajos), la Universidad de Warwick (Reino Unido), la Universidad de Muenster (Alemania), la Universidad de Ljubljana (Eslovenia), la Cámara de Comercio de Polonia, la empresa Novatex, de Chipre; y las asociaciones europeas Eurashe y ENQA; además de la Cámara de España.