EL RECTOR DE LA UNED DEFIENDE QUE PARTE DE LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEPENDA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS

Etiquetas

El rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Alejandro Tiana, defendió hoy que parte de los recursos públicos que permiten financiar la institución estén condicionados por los resultados académicos de los alumnos.Esta es una de las propuestas de su candidatura para ser reelegido rector, según explicó este jueves en un encuentro informativo, en el que anunció que los “contratos programa”, el modelo de financiación ligado a resultados, no sólo no son “un disparate”, sino que algunos miembros del Gobierno los han citado en algunas comparecencias.Tiana indicó que su candidatura también apuesta por el desarrollo tecnológico para “avanzar en lo virtual” y en la internalización, buscando nuevas alianzas con otras instituciones en el exterior.Asimismo, puso en valor el trabajo realizado durante los últimos años al frente de la UNED y destacó que en ella cursan estudios el 40% de los universitarios con discapacidad.Respecto al pacto de Estado por la educación que se viene reclamando desde distintos ámbitos, opinó que su materialización resultará compleja por causas no tanto sociales como políticas.